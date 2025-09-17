Splitska heroina: Nakon teške dijagnoze postala viceprvakinja Europe u nordijskom hodanju

Udruga Caspera iz Splita s velikim je ponosom objavila vijest koja je nadahnula sve njihove članice i prijatelje: njihova Rada Mrdeža, unatoč teškoj životnoj borbi s malignom dijagnozom, postala je viceprvakinja Europe u nordijskom hodanju.

Projekt besplatnog nordijskog hodanja za žene „Šetnjom do zdravije sebe“, koji Caspera provodi u suradnji sa Spalatumom, započeo je prošle godine. Nitko tada nije mogao ni zamisliti da će iz njihovih redova izrasti sportašica koja će svojim rezultatima stajati rame uz rame s europskom elitom.

„Žena koja ne odustaje“

– Rada je potpuno sportski tip žene. Nakon maligne dijagnoze napravila je stvari o kojima većina samo sanja. Talent je imala, ali je tek svojim radom, upornošću i entuzijazmom stvorila čudo – poručuju iz Caspere.

Osim što je ostvarila vrhunski sportski uspjeh, Rada je svojim primjerom pokazala kako pozitivan duh i osmijeh mogu biti jači od svake prepreke.

Trenirala i po najvećim vrućinama

Njezin trener Jure ističe koliko je truda uložila u pripreme:

– Ovo ljeto trenirala je na 35 stupnjeva, skupa sa mnom oko Poljuda. Na sve dogovorene treninge došla je i odradila sve zadatke. Prvo mjesto joj je izmaklo za samo 17 sekundi, a konkurencija je bila iznimno jaka, uz tešku stazu. U domaćem prvenstvu ostvarila je tri pobjede u tri utrke, i to protiv aktualne svjetske prvakinje – rekao je trener.

Ponos Splita i Hrvatske

Iako je zlatna medalja izmakla za dlaku, Rada Mrdeža pokazala je da je prava pobjednica. Njezini rezultati i nepokolebljivi duh inspiracija su svima, a u Casperi ističu kako su beskrajno ponosni na nju.

– Bravo Rado! Čestitke od srca! Želimo ti još puno uspjeha i osmijeha. Ponosne smo na tebe i uvijek smo tu – poručile su članice udruge.