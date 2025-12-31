Splitska glumica objavila sretnu vijest

Splitska glumica Jagoda Kumrić podijelila je s pratiteljima na Instagramu sretnu vijest – ona i suprug Konstantin Haag očekuju bebu. U emotivnoj objavi osvrnula se na godinu koja je, kako ističe, bila puna promjena, važnih odluka i nezaboravnih trenutaka.

„Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu“, napisala je Jagoda, osvrćući se na izazove, ali i radosti protekle 2025. godine. Naglasila je kako su završena mnoga poglavlja, a započeta mnoga druga, a upravo je ta godina, dodaje, donijela razlog za iščekivanje 2026.

Glumica je objavu zaključila zahvalom i refleksijom: „Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu. Thank you 2025, that was a wild ride.“ Sretnu vijest o trudnoći pratitelji su dočekali s brojnim čestitkama i porukama podrške.

