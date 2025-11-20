Splitska ginekologica na predavanju o umjetnoj oplodnji: "Moramo se često vraćati na Edenski vrt, Adama i Evu koji su bili kušani od sotone"

U organizaciji Hrvatskog nadzemlja u srijedu, 19. studenoga, održan je još jedan tematski susret, ovoga puta posvećen umjetnoj oplodnji. Gostujuća predavačica bila je dr. Nikolina Penava, specijalistica ginekologije i opstetricije s posebnim fokusom na rizične trudnoće.

Na početku izlaganja dr. Penava je govorila o vlastitom profesionalnom putu, naglašavajući da želi biti primjer pacijenticama “kako živjeti po Božjem planu”. Istaknula je i stav da “znanost ne smije mijenjati Bibliju, nego Biblija mijenja znanost”, što je okvir kroz koji je vodila cijelo predavanje.

U Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa predavačica je definicijom neplodnosti otvorila dio koji je nazvala medicinskim uvodom. Neplodnost je, kazala je, stanje u kojem zdrava žena do 35. godine ne može spontano začeti dijete u razdoblju od godinu dana. Dodala je i kako je to područje “u kojemu znanost, nažalost, nema objašnjenje”, ilustrirajući rečenicom: “Moj narod gine jer nema znanja.”

Dr. Penava je tijekom izlaganja više puta naglašavala odnos između medicinskih postupaka i vjerskog poimanja bračnog čina. Prema njezinu tumačenju, suvremeni medicinski pristupi oplodnji “zanemaruju supružništvo, bračno darivanje i emocionalnu dimenziju”, a tehnički aspekti postupka dovode do “moralno upitnih posljedica”, osobito zbog odabira embrija i mogućih komplikacija trudnoće.

U drugom dijelu predavanja govorila je o etičkim pitanjima koja povezuje s religijskim učenjima, uključujući i pozivanje na Edenski vrt, Adama i Evu te potrebu “povratka Božjem planu” u promišljanju o neplodnosti i potpomognutoj oplodnji.

Nakon predavanja uslijedio je razgovor s publikom, a za organizaciju susreta, tehničku podršku, glazbeni program i vizualni sadržaj pobrinulo se Hrvatsko nadzemlje. Sljedeći susret najavljen je za 17. prosinca.