Splitska delegacija predvođena gradonačelnikom Ivicom Puljkom u pojsetu Zapadnoj Australiji

Splitska delegacija predvođena gradonačelnikom Ivicom Puljkom u čijoj pratnji su bili: zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić, predsjednik gradskog vijeća Željko Domazet te pročelnica službe za razvoj grada Antonija Eremut Erceg boravila je u Perthu, Zapadna Australija od 24.10 do 1.11.2023.

Povod dolaska splitske delegacije u Zapadnu Australiju je poziv gradonačelnika grada prijatelja Splita - City of Cockburn, Logana Howletta. Suradnja između dvaju gradova ove godine obilježava 25 godina prijateljstva , te razmjene iskustava iz raznih područja razvoja gradova od gospodarenja otpadom i urbane mobilnosti do upravljanja sportskom, kulturnom i socijalnom infrastrukturom, te razvojnim projektima.

Organizator dolaska splitske delegacije i glavna spona između dvaju gradova, bio je bivši splitski glazbenik i član legendarnog splitskog Folklornog ansambla Jedinstvo Vjeran Duplančić, predsjednik SplitPerth Group Inc. istaknuti član hrvatske zajednice koji u Perthu živi od daleke 1987 godine.

Gradonačelnik Puljak i njegova delegacija osim svečanog prijema u zgradi grada Cockburna na kojem su prisustvovali predstavnici brojne i vrlo dinamične hrvatske zajednice predvođeni konzulom RH u Perthu g. Zoranom Šangutom te g. Vjeranom Duplančićem, također su imali prijeme i u obližnjim gradovima Fremantle i Stirling. U subotu 28 Listopada održana je Velika zabava s plesom pod nazivom „Split u Perth-u” u prostorijama Hrvatskog Centra, N. Fremantle na kojoj je prisustvovalo 250 članova hrvatske zajednice. Nastupile su sve dobne grupe HFG „Zagreb” kao i CFE „Lado”, a za dobru atmosferu pobrinuo se Vjeran sa svojom grupom glazbenika. Sav prihod od ove zabave ravnopravno je doniran HFG „Zagreb” iz N. Fremantlea koja se sa svojih 120 članova iz nekoliko sekcija sprema sljedeće godine na veliku turneju po Hrvatskoj, te FA „Jedinstvo” koji će im biti domaćin u Splitu. HFG „Zagreb” na čelu sa Zrinkom Vlašić, Raymondom Pecotićem i ostalim članovima uprave ugostila je splitsku delegaciju i dogovorila njihov dolazak i boravak u Splitu sljedeće godine.

Konzul RH Zoran Šangut u Perthu primio je splitsku delegaciju u prostorijama Konzulata RH gdje je dogovorena daljnja suradnju između grada Splita i Zapadne Australije. Gradonačelnik Puljak i njegova delegacija posjetili su također Royal Perth Hospital, Perth Children’s Hospital te Optus Stadium, a sve u organizaciji Hrvatske Gospodarske Komore Zapadne Australije čiji predsjednik jeLuka Jurčević.

Posljednji dan boravka u Perthu nakon vrlo dinamički ispunjenog tjedna, splitska delegacija provela je u razgledavanju Parlamenta Zapadne Australije u organizaciji Antonia Krstičevića (Councillor City of Stirling and Former MLA of WA).

Hrvatska zajednica Zapadne Australije zahvalila je gradonačelniku Puljku i njegovoj delegaciji na posjeti WA, zaželjela im sretan put natrag u domovinu uz želju za što skorijim ponovnim susretima ili u Hrvatskoj ili u Perthu.