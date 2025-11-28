Split započinje Advent svečano: Paljenje prve svijeće u Đardinu

U subotu, 29. studenoga, Grad Split i Turistička zajednica grada Splita svečano će obilježiti početak ovogodišnjeg Adventa u Splitu paljenjem prve svijeće na adventskom vijencu u Strossmayerovom perivoju, u Đardinu.

Program započinje u 17 sati otvorenjem jaslica autora Nene Mikulića u kapeli sv. Arnira, nakon čega slijedi otvaranje izložbe Etnografskog muzeja Split pod nazivom „Kad ljudi postaju bolji“ u Đardinu. Izložba na deset tematskih panoa prikazuje bogatstvo božićnih običaja Splita i Dalmacije.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Glazbeni uvod u svečanost donijet će Splitski ženski zbor pod ravnanjem prof. Pere Prosenice te Mješoviti zbor Filozofskog fakulteta u Splitu pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Krnića, koji će izvesti tradicionalne adventske skladbe.

Svečani čin paljenja prve adventske svijeće bit će održan u 17.30 sati. Obred će predvoditi fra Kristian Stipanović, koji će zajedno s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i direktoricom Turističke zajednice grada Splita, Alijanom Vukšić upaliti svijeću nade.

Nakon svečanog čina, na pozornici u Đardinu nastavit će se glazbeni program u izvedbi solista HNK Split i Orkestra Hrvatske ratne mornarice. Posjetitelji će moći uživati u izvedbama solista Martine Mikelić, Bože Župića, Vladimira Garića, Ivane Bosančić Lasić, Tine Matković i Vlatka Belasa koji će izvoditi božićne klasike poput Adeste Fideles, Panis Angelicus, Let it Snow, Feliz Navidad i mnoge druge.