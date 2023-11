SPLIT – ZABOK 87-72: Žuti upisali novu pobjedu pred domaćom publikom

Košarkaši su Splita danas od 19:00h igrali utakmicu 10. kola FAV Bet Premijer lige na Gripama. Splićani su snage odmjerili s KK Zabokom, a slavili su domaćini rezultatom 87:72. Prva je četvrtina završila neriješeno (20:20), druga i posljednja pripale su Splitu (25:14, 25:18), a treća gostima (17:20).

Najučinkovitiji igrač Žutih bio je Shorter s double-double učinkom 32, 11sk, 7as, 1ukr, 1blk, a potom Perkušić 16, 6sk, 3as, 3ukr, 1blk; Funderburk 12, 5sk, 1ukr, 2blk; Ljubičić 9, 2sk, 5as, 3blk; Runjić 6, 1sk, 2as; Sullivan 6, 1sk, 1as; Vuko 3, 6sk, 1as, 1ukr, 1blk; Tišma 3, 2sk, 1as, 2ukr; Gnjidić 3as, 1ukr; Klepo 1sk i Dubravčić.

Igrač Splita, Ante Perkušić iznio je svoje viđenje utakmice: „Imamo problema s ozljedama i još manje poteškoća, ali nije izlika. Trebamo ući još bolje u utakmicu i rješavati je prije. Svaka čast Zaboku, očekivali smo njihovo vraćaje, nisu nimalo loša ekipa. Ušli su s energijom, puno više nego mi i to su pokazali. Trudim se vratiti koliko god mi se minuta da. Nadam se da ću nastaviti ovako i da će biti bolje. Nema izlika i nema opravdanja protiv Mornara. Utakmica će biti teška, treb aući agresivno i to je više-manje to.“

Trener Žutih, Slaven Rimac prokomentirao je utakmicu: "Po meni previše mučenja, ovo su uvijek zahtijevne utakmice. Činilo mi se da smo čekali da se utakmica poobijedi sama od sebe bez obzira što smo napominjali da s pravilnim i maksimalnim aganžmanom u prvoj četvrtini. Kada su vidjeli da mogu igrati s nama, dobili su krila. Imali su i oni dobre igrače i rekao bih da to nije plod našeg podcijenjivanja, nego nedovoljnog aganžmana za taj profil igrača."

"Perkušić iz tjedna u tjedan prije svega dobro radi na treninzima, a kad dobije priliku – iskoriti je. Ranije je izašao na tu mapu... Da mu se nije dogodila ozljeda protiv Dinama koja ga je bacila 3-4 tjedna unazad, bio bi još bolji, iako je sada dobar u obrani i siguran u šutu izvana. Stvarno je danas jako puno pomogao ekipi."

"I nama i njima (op. a. Mornaru) ta je utakmica finale u nekom ovom trenutku. Mi smo u svojim problemima, stalno u nekim određenim ozljedama. Zadnje dvije utakmice dogodilo nam se, što zbog faulova, što zbog ozljeda da nemamo playmakere koji mogu to organizirati. Prisiljeni smo to raditi sa Shorterom, sad nemamo ni Perkovića koji je tu mogao pomoći. Dosta je komplicirana situacija, ali opet mislim da na svakoj utakmici koju igamo napravimo koncept i imamo dosta prednosti, čini mi se kao da ne želimo raditi ono što je najbolje za ekipu, nego krenemo u neke situacije koje su bolje za nekog pojedinca, a to nas uvede u nervozu. Ako to uspijemo izvesti protiv Mornara, čini mi se da možemo odigrati kvalitetnu utakmicu", zaključio je Rimac.

Split će sljedeću utakmicu odigrati protiv Mornara 26. studenog u gostima u sklopu 9. kola AdmiralBet ABA lige.

