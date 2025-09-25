Split: Vozio taxi unatoč zabrani i prevario klijenta za cijenu usluge. Odveden je pred suca

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim vozačem za kojeg je utvrđeno postojanje sumnje da je jučer, 24. rujna 2025. godine, na Obali kneza Domagoja u Splitu upravljao osobnim vozilom dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije do studenoga 2025. godine, a pritom nije imao vozačku dozvolu. Policijski službenici su oko 11:40 sati zaustavili osobno vozilo na koje je bila postavljena oznaka taxi vozila, a u vozilu su se na stražnjem sjedalu nalazile dvije osobe s kojima je obavljen razgovor. Oznaka postavljena na vozilu privremeno je oduzeta, a Službi inspekcije cestovnog prometa bit će dostavljeno izvješće kako bi mogli provesti postupak iz svoje nadležnosti.

Vozač je u žurnom postupku odveden na sud, kojem je predloženo da mu se odredi zadržavanje te da ga se za počinjeni prekršaj kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana.

Također, provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 27-godišnjak počinio kazneno djelo prijevare, i to na način da je 19. rujna oko 12:10 sati, u Splitu, na Obali kneza Domagoja, u blizini trajektne luke, u svojstvu taxi vozača, postupajući s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, ponudio vožnju oštećenom državljaninu Indije te mu lažno prikazao da će cijena vožnje do lokacije na području Splita iznositi oko 20 do 25 eura. Dolaskom do navedene lokacije oštećenom je rekao da mora platiti iznos od 184,00 eura za navedenu vožnju te da će mu nakon toga izdati račun. Oštećeni je iznos platio bankovnom karticom, ali mu račun za pruženu uslugu nije izdan, zbog čega je protiv vozača podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.