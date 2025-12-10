Split: Vozio bez dozvole, u autu nosio sjekiru i metke

Sud je odredio desetodnevno zadržavanje 27-godišnjem muškarcu kojeg su policijski službenici zaustavili 8. prosinca 2025. godine u Hercegovačkoj ulici u Splitu.

Policijska kontrola utvrdila je kako je muškarac upravljao vozilom unatoč tome što mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Novi zahtjev za izdavanje vozačke dozvole neće moći podnijeti prije listopada 2026. godine.

Tijekom postupanja policija je kod njega pronašla bočicu metadona, sjekiru koja spada u oružje D kategorije te streljivo za oružje B kategorije. Vozilo kojim je upravljao privremeno mu je oduzeto.

Muškarac je uhićen i priveden na sud, gdje je policija predložila određivanje zadržavanja zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Naime, riječ je o višestrukom povratniku koji je u protekle tri godine tri puta pravomoćno kažnjen, dok se protiv njega vodi i dodatni sudski postupak.

Sud je prihvatio prijedlog i odredio mu zadržavanje u trajanju od deset dana, nakon čega je predan u zatvor. Policija je sudu predložila izricanje kazne zatvora od 45 dana, novčanu kaznu od 1.450 eura, trajno oduzimanje vozila te trajno oduzimanje sjekire i streljiva.

Odluku o konačnoj kazni sud će donijeti tijekom trajanja zadržavanja, a postupak se vodi zbog prekršaja prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana.