Split: Vatrogasci imali niz tehničkih intervencija, gorio i električni ormarić u Postirama

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita tijekom protekla 24 sata intervenirala je u više navrata, ponajviše zbog tehničkih intervencija, dok je na području županije zabilježen i požar u obiteljskoj kući.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, izvješće obuhvaća razdoblje od 11. veljače u 6 sati do 12. veljače u 6 sati.

Vatrogasci su u 10:11 sati intervenirali zbog otvaranja vrata stana u Ulici Matice hrvatske, gdje su izašli s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Samo četrdesetak minuta kasnije, slična intervencija zabilježena je i u Mosećkoj ulici, ovaj put s tri vatrogasca.

U 11:01 sati održana je vježba evakuacije i gašenja u Osnovnoj školi Pujanke, u kojoj je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Poslijepodne je u Bihaćkoj ulici izbio manji požar papira u košu toaleta, no zaposlenici su ga ugasili aparatom za početno gašenje prije dolaska vatrogasaca.

Navečer, u 22:07 sati, dojava o dimu iz stupa javne rasvjete u Ulici Kroz Smrdečac također je zahtijevala izlazak vatrogasaca na teren.

Intervenirali su i članovi DVD-a Split. U Kninskoj ulici pomagali su Hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta iz kuće, a ponovno su izašli i na požar u Bihaćkoj ulici. Kasnije je zabilježena i tehnička pogreška na vatrodojavnom alarmu u Marmontovoj ulici.

Na području županije, u Postirama je u 15:41 sati izbio požar električnog ormarića i dijela namještaja u obiteljskoj kući. Na intervenciji je sudjelovalo sedam vatrogasaca s tri vozila.