Split uvodi sufinancirani prijevoz onkoloških bolesnika: Predstavljen nacrt pravilnika "Put podrške"

Grad Split predstavio je nacrt prijedloga Pravilnika o sufinanciranju troškova prijevoza onkoloških bolesnika pod nazivom „Put podrške“. Dokument je upućen u javno savjetovanje, a gradski vijećnik HSP-a Marijo Popović pozvao je građane da se uključe svojim prijedlozima i primjedbama.

U objavi na društvenim mrežama Popović je naveo da Grad Split radi na donošenju što kvalitetnijeg pravilnika te da su pred sam početak provedbe mjere potrebne još određene radnje. Istaknuo je da je riječ o važnoj inicijativi te da zdravlje mora biti na prvom mjestu.

Tko ima pravo sufinanciranja i što se sufinancira?

Prema nacrtu pravilnika, pravo na sufinanciranje imaju onkološki bolesnici koji imaju prebivalište na području Splita najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i koji se liječe u Klinici za onkologiju i radioterapiju Kliničkog bolničkog centra Split.

Pravilnikom je definirano da se sufinanciranje odnosi na troškove prijevoza na odlazak i povratak sa specifične onkološko-hematološke terapije, odnosno kemoterapije i radioterapije.

Visina sufinanciranja

Visina sufinanciranja ovisit će o području prebivališta. Za gradske kotare predviđeno je 7 eura po vožnji u jednom smjeru, odnosno 14 eura po terapiji. Stanovnici mjesnih odbora Kamen i Stobreč imat će pravo na 10 eura po vožnji, dok je za Donje Sitno, Gornje Sitno, Slatine, Srinjine i Žrnovnicu predviđeno 12 eura po vožnji u jednom smjeru.

Zahtjevi će se zaprimati do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Isplata će se vršiti na račun podnositelja zahtjeva, a sredstva su planirana u proračunu Upravnog odjela za socijalnu skrb, branitelje i demografiju.

Provedba pravilnika bit će u nadležnosti upravnih odjela za socijalnu skrb i financije, a stupanje na snagu predviđeno je osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Splita.