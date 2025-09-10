SPLIT Uhićen vozač bez dozvole i osiguranja pod utjecajem

Policijski službenici su 9. rujna 2025. godine u 14:00 sati u Spinčićevoj ulici u Splitu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 52-godišnjak.

Provedenom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, budući da mu je vozačka dozvola ranije bila oduzeta i ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a nakon proteka zabrane nije ponovno položio vozački ispit. Također, preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost benzodiazepina, a vozač je odbio daljnji liječnički pregled i izuzimanje krvi i urina.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da vozilo kojim je upravljao nema važeću prometnu dozvolu niti policu obveznog osiguranja, koje su istekle još u travnju 2023. godine, te da je vozač tijekom vožnje bio bez sigurnosnog pojasa.

Vozač je uhićen, zadržan u posebnim prostorijama za zadržavanje te će tijekom dana biti priveden na nadležni Općinski prekršajni sud u Splitu.

Protiv 52-godišnjaka je podnesen optužni prijedlog, a policija je predložila:

izricanje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 60 dana,

ukupnu novčanu kaznu u iznosu od 6.390 eura,

trajno oduzimanje vozila, prometne dozvole, registarskih pločica i ključeva.

Odluku o izrečenim sankcijama donijet će prekršajni sud.