Split uči svoje građane digitalnim vještinama: Prijavite se na radionice o e-Građanima

Grad Split i Tehnološki park Split pokreću Akademiju digitalnog opismenjavanja, besplatan edukativni program namijenjen svim građanima koji žele naučiti koristiti sustav e-Građani i pristupati javnim uslugama putem interneta.

Radionice će se održavati u prostorima Tehnološkog parka Split prema rasporedu:

grupa: 3. i 4. studenoga

grupa: 10. i 11. studenoga

grupa: 24. i 25. studenoga

grupa: 1. i 2. prosinca

grupa: 8. i 9. prosinca

grupa: 15. i 16. prosinca

Prilikom prijave sudionici biraju željeni termin, a broj mjesta u svakoj grupi je ograničen.

Tijekom radionica, polaznici će uz podršku stručnih predavača korak po korak naučiti kako otvoriti i koristiti sustav e-Građani, pregledavati osobne podatke i dokumente te pristupati osnovnim javnim uslugama putem interneta.

Za sudjelovanje je potrebno imati pristup sustavu e-Građani putem mTokena banke ili FINA mTokena, koji se može besplatno preuzeti u poslovnicama FINA-e.

Sudjelovanje u programu je potpuno besplatno, a prijave se zaprimaju do popunjavanja grupa putem e-maila smartcity@agencija-rast.hr

ili pozivom na broj 095 3462 346 radnim danom od 10 do 14 sati.

„Radujemo se zajedničkom učenju i stjecanju digitalnih vještina u Tehnološkom parku Split“, poručuju organizatori.