Split u znaku otkrića: Ulaz u Dioklecijanovu palaču zatvoren dok arheolozi istražuju Osmerokutne kule

Arheološka istraživanja Osmerokutnih kula Zlatnih vrata nalaze se u završnoj fazi, u kojoj je planirano istražiti i sam prolaz kroz Zlatna vrata, zbog čega se uvodi privremena regulacija kretanja.

- Obavještavamo građane da će 23. veljače 2026. godine započeti arheološki iskop na području Zlatnih vrata te će tijekom izvođenja radova promet biti u potpunosti zatvoren za vozila i pješake.

Izvođač radova obvezan je stalno imati u pripravnosti čelične ploče (tzv. brodski lim) koje će se po potrebi postavljati radi premoštenja istražne jame i osiguravanja prolaza u hitnim situacijama.

Nakon završetka radnog vremena na iskopima izvođač će ostaviti čelične ploče postavljene u premoštenju preko istražne jame kako bi se omogućile intervencije i izvan radnog vremena.

Po završetku svih radova i vraćanja mjesta obuhvata u prvotno stanje uklonit će se svi znakovi privremene regulacije prometa.

Molimo građane za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova - izvijestili su iz Ureda grada Splita.