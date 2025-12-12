SPLIT U stanu pronađeno 806 komada pirotehničkih sredstava, muškarac predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici Prve policijske postaje Split danas su realizirali istraživanje u kojem je pronađena i oduzeta veća količina pirotehničkih sredstava, od kojih je dio visokog i srednjeg rizika, a jedna osoba je uhićena zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela. U sklopu aktivnosti vezanih uz prevenciju zlouporabe pirotehnike, policijski službenici prikupili su informacije iz kojih je proizlazila sumnja da osoba posjeduje pirotehnička sredstva.

U sklopu istraživanja, u stanu na području Splita, policijski službenici su na temelju naloga suda obavili pretragu i pronašli 806 komada različitih pirotehničkih sredstava. Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 55-godišnji muškarac počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku. Osoba je ranije prijavljivana zbog počinjenja istog kaznenog djela.

Uspješnom realizacijom ovog istraživanja oduzeta je pirotehnika koji bi zasigurno u narednim danima bila korištena na području Splita uz realnu mogućnost da je koriste i djeca.

Još jednom podsjećamo na zakonske odredbe

Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobe potrebe.

Pirotehnička sredstva F2 i F3 mogu koristiti samo punoljetne osobe, od 27 prosinca do 2. siječnja, a djeca mlađa od 14 godine ne smiju koristiti pirotehnička sredstva. Ako djeca mlađa od 14 godina koriste pirotehniku, roditelji će biti prekršajno sankcionirani.

U zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, zabranjeno je korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava (osim pirotehničkih sredstava F1).

Sankcije

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1.990,00 eura kaznit za prekršaj fizička osoba ako:

je mlađa od 18 godina, a uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (članak 62. stavak 4.)

uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina ili je starija od 18 godina i uporabljuje pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 26. prosinca (članak 62. stavak 4.)

u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana koristi dozvoljena pirotehnička sredstva, osim pirotehničkih sredstava kategorije F1 (članak 62. stavak 5.)

nabavlja, posjeduje ili uporabljuje petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe (članak 62. stavak 6.),

dok je člankom 92. normirano kako će se novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 390,00 eura kaznit zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.