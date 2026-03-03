Split: U Hrvatskom pomorskom muzeju predstavljanje knjige "Dnevnik pomorskog časnika – stranice morem natopljene"

Hrvatski pomorski muzej Split i Muzej općine Jelsa pozivaju publiku na promociju knjige "Dnevnik pomorskog časnika – stranice morem natopljene" autorice Tee Marinović, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026. godine, s početkom u 18 sati, u Hrvatskom pomorskom muzeju Split na Tvrđavi Gripe.

Knjigu će predstaviti autorica Tea Marinović, dr. sc. Mladenko Domazet s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu te Duje Dorotka, kustos Muzeja općine Jelsa.

Prijevod brodskog dnevnika jelšanskog jedrenjaka

Riječ je o prijevodu izvornog časničkog brodskog dnevnika vođenog na putovanjima jelšanskog jedrenjaka Genitor Nicolo u razdoblju od 1858. do 1860. godine. Dnevnik je vodio časnik Antonio Duboković Nadalini (1838. – 1894.), brat kapetana Nike Dubokovića Nadalinija (1834. – 1912.), koji je u tom razdoblju zapovijedao brodom.

Autorica Tea Marinović u svom se radu bavi društvenim, gospodarskim i prosvjetnim prilikama Dalmacije, s posebnim fokusom na otok Korčulu. Potpisuje više knjiga, među kojima su "Korčulanske kartuline", "Zaustavljeno vrijeme – izlet u prošlost", "Meštrovica", "Korčulanski svjetlopis" i "Korčulanski jedrenjaci". Upravo kroz istraživanje korčulanske brodogradnje susrela se s dnevnikom brika Genitor Nicolo, koji je bio u vlasništvu zaslužne jelšanske obitelji Duboković, a izgrađen je u Korčuli 1854. godine.

"Mali priručnik" jedrenjačke plovidbe

Kako se ističe u recenziji izv. prof. dr. sc. Matea Bratanića, dnevnik Antonija Dubokovića Nadalinija pruža uvid u dva ključna pitanja 19. stoljeća: što znači upravljati jedrenjakom i koliki je značaj pomorske trgovine tog vremena. Dnevnik se, uz prijevod i stručna objašnjenja, može čitati i kao svojevrsni priručnik jedrenjačke plovidbe – od vjetrova, jarbola i jedrilja do konopa, sidara, dijelova broda i dužnosti posade. Opisuje se i svakodnevna disciplina na brodu, uz svijest da svaka plovidba može biti posljednja, pa posada i časnici djeluju kao uigran sustav u kojem svi ovise jedni o drugima.

Uz pomorske vještine i život na briku, kroz stranice dnevnika nazire se i šira slika trgovačkih tokova: ustaljeni tereti poput žita i ugljena te pravci plovidbe Crno more – Atlantik (Ujedinjeno Kraljevstvo) upućuju na tipične trgovačke aktivnosti tog razdoblja – transport hrane za globalno tržište i ugljena za industriju, željeznicu i parobrodarstvo.

Izdanje Muzeja općine Jelsa uz potporu Općine

Knjiga je objavljena u nakladi Muzeja općine Jelsa uz financijsku potporu Općine Jelsa, a splitsko predstavljanje okupit će i recenzenta dr. sc. Mladenka Domazeta te urednika i kustosa Duje Dorotku. Organizatori pozivaju sve zainteresirane za pomorsku baštinu i povijest jedrenjaka da im se pridruže na promociji u prostoru Hrvatskog pomorskog muzeja Split.