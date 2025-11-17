Split u borbi protiv nasilja nad ženama: „Narančasti Split: Glas protiv nasilja“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenoga 2025.), Inner Wheel Club Split Palmina, Inner Wheel Club Split i Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske srdačno Vas pozivaju na sudjelovanje na okruglom stolu pod nazivom „Narančasti Split: Glas protiv nasilja“ koji će se održati u utorak, 25. studenoga 2025. godine, s početkom u 17.00 sati u Gradskoj knjižnici Marko Marulić Split – Središnja knjižnica, Ulica Slobode 2.

Okrugli stol organizira se u okviru UN Women kampanje “Orange the World – 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, razmjene iskustava i znanja između stručnjaka, predstavnika institucija i civilnog sektora, poticanja dijaloga i suradnje među lokalnim akterima u pružanju bolje zaštite i podrške žrtvama te formuliranja konkretnih preporuka i mjera za sprječavanje nasilja.