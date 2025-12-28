Split teško poražen u Beogradu

Košarkaši Splita danas su od 19:30 igrali protiv Partizana u Beogradu u sklopu 12. kola AdmiralBet ABA lige u skupini A. Slavili su domaćini rezultatom 110:74, a sve su četvrtine otišle na njihovu stranu (24:16, 32:22, 27:20, 27:16).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Drežnjak s 23 poena, 4 skoka, 5 asistencija, 2 ukradene lopte i jednim blokom, a potom Stephens s 12 poena, 6 skokova, 4 asistencije, 3 ukradene lopte i jednim blokom; Kučić 12 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 1 blok; Jordano 11 poena, 1 skok, 1 asistencija; Myers 10 poena, 1 skok, 2 asistencije; Perasović 4 poena, 3 skoka, 1 asistencija, 2 bloka; Dragić 1 poen, 1 asistencija, 3 ukradene lopte; Svoboda 1 poen, 2 skoka; Antichevich i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati 4. siječnja protiv Dubaija na Gripama u sklopu 13. kola AdmiralBet ABA lige u skupini A.