Split Tech City organizira humanitarni cageball turnir za djecu Maestrala

Peti Split Tech Cup održat će se 2.12.2023. u Sportskom centru Mačak (Trondheimska 4 d) s početkom u 15 sati, a ove je godine sav iznos namijenjen kupnji laptopa za djecu o kojoj brine Centar za pružanje usluga u zajednici Meastral.

"Ova je sportsko-humanitarna priča u protekle četiri godine povezala lokalnu IT zajednicu i donijela osmijehe na brojna dječja lica. Naime, kroz prva četiri izdanja prikupilo se više od 130 000 kuna, a cijeli smo iznos uložili u kupnju 43 laptopa djeci iz potrebitih obitelji, u suradnji s Crvenim križem, Caritasom i Udrugom MoSt. Uz to, djeci smo organizirali prigodne informatičke radionice u suradnji s Udrugom DUMP", kazao je Toni Trivković, predsjednik Split Tech Cityja.

Na Split Tech Cup mogu se prijaviti splitske IT tvrtke, udruge i inicijative, ali i IT-evci pojedinci koji okupe ekipu (uključujući studente). Ženske ekipe su, ističe Toni, više nego dobrodošle.

Kod ekipa koje predstavljaju tvrtku, dovoljno je da je barem jedan od igrača zaposlenik tvrtke. Pojedinci ekipe mogu sastaviti prema svojoj želji, a ekipa može imati maksimalno 6 članova (3 igrača i 3 izmjene). Igra se 3 na 3, 2 X 7 minuta čiste igre.

Prijave se primaju putem ovog obrasca, a sve informacije možete naći i na web stranici i društvenim mrežama Split Tech Cityja.

"Pozivam sve IT-evce na sportsko druženje s višom svrhom. Zajedno olakšajmo i uljepšajmo škoslke dane djeci Maestrala", poziva Toni Trivković u ime Split Tech Cityja.