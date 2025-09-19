Split: Svečano obilježena 34. obljetnica osnutka Hrvatske ratne mornarice

Obilježavanje je počelo polaganjem vijenca u more za sve poginule hrvatske mornare, nakon čega je uslijedilo misno slavlje.

Na središnjoj svečanosti održanoj u vojarni “Admiral Sveto Letica – Barba” najzaslužnijim pripadnicima Hrvatske ratne mornarice uručena su promaknuća, odlikovanja te nagrade, pohvale, poticajne mjere i pehari najboljim ekipama na održanim sportskim natjecanjima u povodu Dana HRM-a.

Poruka generala Tihomira Kundida

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid poručio je kako obilježavanjem ovakvih obljetnica čuvamo sjećanje na početak stvaranja Hrvatske ratne mornarice u vihoru Domovinskog rata.

“Ova obljetnica podsjetnik je na našu odgovornost koju imamo prema budućnosti. Vi, kao suvremena mornarica, koja je okrenuta budućnosti, morate se prilagođavati kako bi i dalje bili suvereni u provedbi svojih primarnih zadaća. Vaša je obveza čuvati tradiciju, graditi snažnu mornaricu i stvarati nove generacije mornara. More nije samo granica, već i plovni put, izvor različitih resursa, ali i područje strateškog nadmetanja. Neulaganjem u mornaricu ugrožavamo vlastitu sigurnost i zato je prioritet opremanje i modernizacija HRM-a”, istaknuo je general Kundid.

Govor kontraadmirala Damira Dojkića

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Damir Dojkić kazao je da se na ovaj dan iskazuje poštovanje i zahvalnost svim hrvatskim braniteljima te se s ponosom trebaju čuvati uspomene na one koji su položili svoje živote za slobodu domovine.

“Prisjećamo se i brojnih naraštaja hrvatskih pomoraca koji su vjekovima štitili naše more, priobalje i otoke. U dubinama mora žive sjećanja na hrvatske mornare koji su zasigurno sanjali slobodu koju mi danas živimo”, rekao je kontraadmiral Dojkić.

Istaknuo je kako je Hrvatska ratna mornarica usvojila visoke standarde te uz uložene napore tijekom procesa modernizacije dosegnula potrebnu razinu interoperabilnosti sa saveznicima. Svoja znanja i vještine pripadnici Hrvatske ratne mornarice iskazuju sudjelovanjem u mnogobrojnim međunarodnim aktivnostima, mirovnim misijama, operacijama i vojnim vježbama.

“Naše sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji potpore miru Sea Guardian u središnjem Mediteranu, u kojoj trenutno na raketnoj topovnjači Vukovar boravi 12. HRVCON, od velikog je značaja za razvoj naših operativnih sposobnosti. Također, trenutno se u sastavu Stalno spremnih protuminskih snaga SNMCMG2 nalazi i tim protuminskih ronitelja Flote HRM, koji je u ovoj aktivnosti 12. put.

Svečanosti u Splitu su uz pripadnike Hrvatske ratne mornarice nazočili general-pukovnik Tihomir Kundid, kontraadmiral Damir Dojkić, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva general-bojnik Michael Križanec, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” general-bojnik Slaven Zdilar, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman” Ivo Lučić, članovi obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja te drugi uzvanici.

Počast hrvatskim braniteljima

U prigodi 34. obljetnice osnutka Hrvatske ratne mornarice u četvrtak, 18. rujna 2025., u spomen-sobi Zapovjedništva HRM-a položeni su vijenci i upaljene svijeće u spomen poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, a zatim je odana počast hrvatskim braniteljima na splitskom Gradskom groblju Lovrinac.