Split slavi: Penjači SPK LAPIS dvostruki prvaci Hrvatske

Na državnom prvenstvu Hrvatske u sportskom penjanju u olimpijskoj disciplini boulder, održanom u dvorani SPK Hive, veliki uspjeh ostvarili su natjecatelji Sportsko penjačkog kluba LAPIS iz Splita. Mara Matutinović (16) i Roko Čačija (22) osvojili su naslove državnih prvaka za 2026. godinu i tako Splitu donijeli dvostruku titulu u seniorskoj konkurenciji.

Natjecanje je okupilo 54 natjecatelja iz cijele Hrvatske – 16 seniorki i 38 seniora – koji su kroz kvalifikacije i finale odmjerili snage na zahtjevnim boulder smjerovima.

Već u kvalifikacijama natjecatelji Sportsko penjačkog kluba Lapis pokazali su vrhunsku formu. Mara Matutinović, jedna od najmlađih natjecateljica na prvenstvu, osvojila je prvo mjesto, dok je Roko Čačija finale izborio s treće pozicije.

U završnici natjecanja osam najboljih penjačica i osam najboljih penjača natjecalo se na četiri finalna smjera. U ženskoj konkurenciji najuspješnija je bila upravo Mara Matutinović, koja je ostvarila dva topa i dvije zone te uvjerljivo osvojila naslov državne prvakinje. Ovim rezultatom mlada članica Sportsko penjačkog kluba Lapis dodatno je potvrdila izvanrednu sezonu jer je uz seniorsko zlato osvojila i naslov juniorske prvakinje Hrvatske.

Drugo mjesto pripalo je njezinoj sugrađanki Eni Malenici iz Sportsko penjačkog kluba Marulianus, koja je završila s jednom zonom manje od pobjednice, dok je treće mjesto osvojila Zagrepčanka Karla Zrinski s jednim topom i tri zone. Među osam finalistkinja plasirale su se i članice Sportsko penjačkog kluba Marulianus – Vana Piccini na četvrtom te Petra Brkić na osmom mjestu.

U muškoj konkurenciji Roko Čačija, član Sportsko penjačkog kluba Lapis, osvojio je svoje prvo seniorsko zlato s tri ostvarena topa i time dodatno potvrdio dominaciju splitskog kluba na ovogodišnjem prvenstvu. Na pobjedničkom postolju pridružili su mu se Filip Kurtović s dva topa i dvije zone na drugom mjestu te Luka Žufić s dva topa i jednom zonom na trećem mjestu, obojica iz SPK Onsight Pula.

Od penjača iz Dalmacije u finale su se još plasirali Lovre Čulić, koji je zauzeo četvrto mjesto za Sportsko penjačkog kluba Marulianus, te Luka Trumbić na šestom mjestu iz Sportsko penjačkog kluba TNT iz Kaštela. Zanimljivo je da je upravo Luka Trumbić (34) bio i najstariji natjecatelj ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske, a ujedno je i trener dvoje novopečenih državnih prvaka – Roka Čačije i Mare Matutinović iz Sportsko penjački klub Lapis.

Veliki uspjeh splitskih penjača potvrđuje snažan razvoj sportskog penjanja u Splitu i Dalmaciji. Tome doprinosi i činjenica da je 2025. godine osnovan Sportsko penjački savez Splitsko-dalmatinske županije, kroz koji klubovi zajedničkim snagama rade na ozbiljnijem i kvalitetnijem pristupu razvoju sportskog penjanja te stvaranju još boljih uvjeta za mlade sportaše.

Također treba naglasiti da je nakon dva vikenda natjecanja (juniorskog i seniorskog PH) u poretku Klubova SPK Marulianus zauzeo 3. mjesto iza Prvaka Hrvatske SPK FOTHIA (Zagreb) te drugoplasiranog SPK HIVE (Zagreb).

Detaljni rezultati natjecanja dostupni su na poveznicI.