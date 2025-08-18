Split: Šest vozača ponavljača privedeno na sud, jedan završio u zatvoru

Nastavak kontrole prometa potvrdio je da na cestama Splitsko-dalmatinske županije i unatoč intenzivnom radu policijskih službenika i dalje sudjeluju vozači koji ne mare za sigurnost ostalih sudionika i svojim ponašanjem ugrožavaju druge i negativno utječu na sigurnost prometa ne cestama. ponavljači prometnih prekršaja i unatoč do sada izrečenim kaznama ne mijenjaju obrazac nezakonitog ponašanja.

Tijekom protekla četiri dana na sud je odvedeno šest ponavljača, oduzeta su privremeno dva vozila i jedan vozač je predan u zatvor.

Split-ponavljaču jednog od najtežih prometnih prekršaja određeno zadržavanje, predan u zatvor

U nedjelju, oko 3 sata policijski službenici Postaje prometne policije Split uočili su osobno vozilo kojim je upravljao 27-godišnjak ,a koji je tijekom vožnje kada je došao do križanja Trodhemske s Ostravskom prešao u prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera te na nogostup izgurao vozilo kojemu je dolazilo iz suprotnog smjera. Tijekom vožnje vozilom je prelazio u suprotnu traku. Policijski službenici su mu izdali naredbu da se zaustavi na koju se vozač oglušio i nastavio vožnju. Kada je zaustavljen odbio je obaviti preliminarno testiranje na droge i alkohol iako se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju. Početo je vrijeđati i omalovažavati policijske službenike i pokušao je pobjeći.

Utvrđeno je da je svojim ponašanjem počinio jedanaest prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog osobito teških okolnosti, ali i zbog činjenice da je do sada četiri puta prijavljivan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Predloženo je i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana i zabrana upravlja u trajanju od dvije godine.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti i kazna za počinjenje prekršaje bit će donijeta naknadno.

Stobreč- izmjerena koncentracija od 2,83 g/kg, oduzeto vozilo

Policijski službenici Postaje prometne policije Split odveli su u žurnom postupku 48-godišnjeg vozača koji je u petak oko 22 sata upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Alkotestiran je i izmjerena mu je jedna od najvećih koncentracija alkohola ovog vikenda od 2,83 g/kg. Također utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja i nije sa sobom imao niti jedna dokument. Policijski službenici su odlučili da mu privremeno oduzmu vozilo kako bi ga spriječili u daljnjem činjenju prekršaja.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje jer se radi o ponavljaču prometnih prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, izrekne zaštitna mjera i oduzme vozilo.

Sud ga je pusto na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će naknadno.

Brač-izmjereno 1,04 promila

Policijski službenici Policijske postaje Brač na sud su u žurnom postupku odveli na sud 30-godišnjaka za kojeg je utvrđeno da je upravljao vozilom od utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,04 g/kg, upravljao je vozilom iako mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, za vozilo kojim je upravljao nije imao zaključenu policu osiguranja i isteklo mu je važenje registracije za više od 15 dana.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana, kazni ga kaznom zatvora od 30 dana i izrekne mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom trajanju od godine dana.

Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.

Marina-zatraženo trajno oduzimanje vozila

Policijski službenici Policijske postaja Trogir u žurnom postupku su na sud odveli 43-godišnjaka koji je zaustavljen u petak u 19,45 sati na području Marine. Utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta dok ne obavi izvanredni liječnički pregled, a vozilo nije bilo niti registrirano, niti osigurano. Vozilo je privremeno oduzeto kako ne bi nastaviti činiti prekršaje.

S obzirom na to da se radi o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada deset puta kažnjen sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zavora i novčana kazna i da se donese odluka o trajnom oduzimanju vozila.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku će donijeti naknadno.

Split-vozila unatoč zaštitnoj mjeri, odbila testiranje na droge

Na sud je odvedena i 41-godišnjakinja koja je zaustavljena u subotu u 3,20 sati u Splitu i obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom unatoč izrečenoj zaštitnoj mjeri zabrane upravljanja. Odbila je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje jer ponavljač prekršaja odbijanja testiranja na droge. Predloženo je da joj se izrekne kazna kaznu zavora u trajanju od 45 dana i zaštitna mjeru zabrane upravljanja vozilom.

Sud je 41-godišnjakinju pustio na slobodu, a predmet stavio u redovan postupak.