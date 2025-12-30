Split se sprema za doček, a hajdukovci se prisjećaju "Zlatne generacije"

Godina 2025. je na odlasku. Split se sprema za doček, grad je okićen kao nikad prije, fešta se od Prokurativa, Pjace, preko Mertojaka do Stobreča. Dalmatinska mista i Zagora pune su adventskih događanja.

A mi ćemo opet o Hajduku i godini hajdučkoj ,opet nije došla titula, mada je u ova doba lanjske godine izgledalo kao da je tu u njedrima Poljuda...

Tako nas je Facebook stranica "Hajduk kroz povijest" opet podsjetila na prošlost našu slavnu, fotografijama hajdukovaca svih vremena, a ponajviše one generacije koju zovemo "Zlatna generacija". Dovoljno, da razgali srca bilog puka i krenemo opet malo cestom hajdukologije, ono kad nas oko srca zazebe i navrnu sjećanja.

Tako možemo vidjeti fotografije Rizaha Meškovića u skoku, Slavišu Žungula, kao lažnog fotoreportera na beogradskom gostovanju "bijelih" i kao "Kralja američkog malog nogometa", Juricu Jerkovića i Olivera Dragojevića u punom gasu kako "lome ćošu" na motoru, onako splitski da ne može splitskije, Zlatka i Zorana Vujovića, Šurjaka sa trofejem Hrvatskog kupa. Đemaludina Mušovića, veliko pojačanje iz šezdesetih sa svojim Mustangom, automobilom koji je bio atrakcija na ulicama tadašnjeg Splita, Bajdu Vukasa na vespi poput James Deana, Marija Boljata našega Kalimera, Peru Nadovezu i Branu Oblaka kako sjede na svojim automobilima, Aljošu Asanovića u francuskom stilu na romobilu, onako kako samo Aljo zna, legendarnog kapetana Dragana Holcera sa maketom jedrenjaka, koju je dobio za svoj oproštaj od bijelog dresa, hajdukove legende iz Imotske krajine Iku Buljana i Ivana Gudelja, Baku Sliškovića kako diže utege, sanjkanje Šure, Frfe i Žungula na zimskim pripremama.

I velike navijače, glumačke legende Borisa Dvornika i Špira Guberinu u ćakuli na šentadi.

Hajdukovci uživajte, sretna vam Nova i da bude titula!

