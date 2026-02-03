Split se oprostio od glumačke dive Dare Vukić: "Bila je to možda i zadnja diva splitskog glumišta"

Danas je u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održana komemoracija za preminulu veliku glumicu HNK Split Daru Vukić, koja nas je napustila u 100. godini života, a koja je ostavila ogroman i neizbrisiv trag na splitskoj i hrvatskoj glumačkoj sceni.

Dugo je trajala ta karijera; u svom stogodišnjem glumačkom životu gospođa Dara publici je podarila antologijske i nenadmašne role koje će zauvijek ostati u kolektivnoj memoriji kazališne publike.

Baš to je u svom oproštaju od Dare Vukić istaknuo Siniša Vuković: "Bila je to možda i zadnja diva splitskog glumišta."

Istaknuo je i kako se među brojnim ulogama posebno pamti Darina Antigona, kako Sofoklova, tako i ona Tonća Petrasova Marovića.

Posebno emotivna bila je prvakinja drame HNK Split Nives Ivanković: "Dara i ja bile smo kolegice i prijateljice, bez obzira na razliku u godinama, jer toga kod Dare nije bilo. Znala me, a tada joj je bilo osamdeset godina, nazvati u ponoć i pitati: 'Koje su koordinate, gdje se ide?' Upalila bi tada Dara svog bijelog fiću, kupila bi redom Arijanu Čulinu, Marijana Bana, Ivicu Buljana... Bili su to naši trenutci, naši razgovori, naša druženja. Znala je nekad u šali reći: 'E, kad bi ovaj moj fićo znao pričati...' Daro, hvala ti za sve!"

U ime HNK Split od Dare Vukić oprostio se intendant Bože Župić: "Gospođa Dara uvijek će ostati u sjećanju publike i zapisana u povijesti ovog kazališta kojem je pripadala cijelim svojim bićem."

Bože Župić je za oproštaj od ove velike umjetnice, uz klavirsku pratnju, izveo pjesmu "Fala" autora Dragutina Domjanića i Vlahe Paljetka.

"Veliki je pečat ostavila Dara Vukić na kulturnoj sceni našeg grada. Upoznao sam ovu veliku umjetnicu kada sam prije pet godina bio član gradske komisije za nagrade i priznanja, a Dara Vukić dobila je Nagradu Grada Splita za životno djelo. Tada smo imali jedno druženje s dobitnicima nagrada, a gospođa Dara, tada već u poodmaklim godinama, sve nas je oduševila svojim vedrim duhom. U ime Grada Splita veliko joj hvala za sve što je dala ovom teatru, Splitu i Hrvatskoj." rekao je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić.

Biranim riječima od Dare Vukić oprostio se i župan Blaženko Boban: "U ime Splitsko-dalmatinske županije i u svoje ime izražavam sućut obitelji i Hrvatskom narodnom kazalištu. Pozdravite nam gore JosipaGendu, Zdravku Krstulović, Borisa Dvornika, Mustafu Nadarevića i ostale umjetnike s kojima ste nam godinama davali neizbrisive predstave, serije i filmove koji ostaju zauvijek. Draga Daro, neka Vam je vječni pokoj i hvala Vam za sve."