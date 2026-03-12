Split se oprašta od legende malog baluna

Sudbina je tako htjela, opraštamo se od još jedne sportske legende, virtuoza malog baluna u Splitu, Piće Gorana Leskura.

Ponikao je u tićima Hajduka, sa 17 godina zaigrao za prvu ekipu protiv Rijeke na Kantridi, no malo "prčevit" pokara se sa Bićom Mladinićem pa na Splitov plac, trener Ljubo Kokeza a napad Šarić, Leskur, Restović, Kraljević, Obilinović. Malo u Kanadu, Croatia Toronto s Joškom Gluićem i Antom Ivkovićem Zonzijem.

No najviše smo mu se divili u dresovima malonogometnih ekipa, "Luke" u kojoj je radio, a potom u velikanima "Dalmi", "Primi" (revijalno) i "Dalmastroju" gdje je bio kapetan uz Pecija, Šeparovića, Lambašu, Hajrića, Pilića, Tominića, Kuštru...

Kapetan i najuspješniji izbornik reprezentacije Splita, koja je na novogodišnjim turnirima u dupkom punoj Velikoj dvorani na Gripama hametice tukla sve najbolje prvoligaše velikog nogometa.

Bilo je to doba pravog, iskonskog malog baluna sa puno vica u igri, sa velikim brojem vrhunskih igrača čija perjanica su bili GoranLeskur, Marjanko Peci, Vojo Marčić, Dado Svilar, Toni Bilić....vrijeme koje sa nostalgijom ostaje u sjećanju i koje se nažalost više neće ponoviti.

Treba eto spomenuti da je igrao i za veterane Hajduka, koji su ga iznimno poštovali kao znalca nogometne igre, a kako i ne bi kada ga je jedan genijalni Bernard Vukas dolazio moliti da se vrati u Hajduka na stari plac 1969. godine, na teren na kojem je sve i počelo a evo lumin se ugasio 2026. godine.

Još jedan od onih koji su davali smisao i ljepotu našem gradu, jedan od nas, nije više s nama.

Zbogom kapetane.