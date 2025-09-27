Split se digao na noge: 500 ljudi plesalo za Race for the Cure!

Danas se splitska Riva digla na noge da slave život: Najveći plesni flash mob u Splitu za Race for the Cure

Iduće nedjelje, 5. listopada u 11 sati upravo na splitskoj Rivi starta Race for th3 Cure, tradicionalna utrka/šetnja u kojoj su svi pobjednici jer svakim korakom podržavamo jedni druge s ciljem borbe protiv raka.

Povodom te trke, danas je na Rivi organiziran pleani flash mob - iznenadna plesna koreografija na pjesmu "Life is life" kojom će se najaviti velika utrka Race for the Cure sljedeći vikend.

Oko petsto sudionika zajedno je plesalo niz ovu najpoznatiju šetnicu kako bi druge potakli da sudjeluju u Race for the Cure. Ovo je, kako kažu organizatori, najveći plesni flash mob u povijesti Splita i splitske Rive.

Race for the Cure je najveći europski sportski događaj za zdravlje žena. Pomaže humanitarnim organizacijama koje se bore protiv raka, te bolnicama da prikupe sredstva i podignu svijest o karcinomu. Svake godine u Europi imamo 500.000 novih dijagnoza, a nažalost 125.000 ljudi umire od raka dojke, te su ta sredstva su od iznimne važnosti.

Sada, više nego ikad.