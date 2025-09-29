Split: Proslava 1000. obljetnice krunidbe prvog poljskog kralja

U ponedjeljak, 6. listopada 2025. godine u 10:00 sati, u konferencijskoj dvorani hotela Ambasador u Splitu održat će se svečani simpozij povodom obilježavanja 1000. obljetnice krunidbe Boleslava Hrabrog, prvog poljskog kralja. Manifestaciju organizira Poljska kulturna udruga "Polonez" uz podršku Senata Republike Poljske, Veleposlanstva Republike Poljske u Hrvatskoj i počasnog konzula Republike Poljske u Splitu, Josipa Roglića.

Tema simpozija: Poljsko-hrvatski mostovi kulture

Pod naslovom „Chrobrzyn (Hrobžin): Tisuću godina baštine Boleslava Hrabrog – most između Poljske i Hrvatske. Od kraljevske krunidbe do poljskog traga na Jadranu“, simpozij će predstaviti stoljetne kulturne i povijesne poveznice dviju zemalja. Poseban naglasak stavljen je na umjetničko nasljeđe Ivana Meštrovića, čiji je rad snažno odjeknuo i u poljskoj kulturnoj baštini.

Predavanja će održati dva ugledna profesora:

Prof. Maciej Czerwiński : „Poljsko-hrvatske kulturne veze u ogledalu umjetnosti. Fenomen Ivana Meštrovića“

: „Poljsko-hrvatske kulturne veze u ogledalu umjetnosti. Fenomen Ivana Meštrovića“ Prof. Przemysław Urbańczyk: „Boleslav Hrabri: Kruna i mač“ – s naglaskom na kraljevsku krunidbu i vojna postignuća.

Visoki uzvanici

Svečanosti će nazočiti brojni predstavnici iz Poljske i Hrvatske, među kojima:

zastupnici Sejma Republike Poljske iz Parlamentarnog odbora za poljsku dijasporu,

iz Parlamentarnog odbora za poljsku dijasporu, ravnateljica Odjela za suradnju s poljskom dijasporom Ministarstva vanjskih poslova ,

, konzul Republike Poljske u Hrvatskoj,

zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije ,

, počasni konzul Republike Poljske ,

, predstavnici grada Splita.

Kulturni most na Jadranu

Ovaj događaj ističe višestoljetne veze Poljske i Hrvatske te podsjeća na zajedničke kulturne tragove u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Uz akademska predavanja i povijesne refleksije, simpozij ima cilj jačati kulturnu suradnju dviju zemalja i njegovati prijateljstvo koje traje već tisuću godina.

Događaj je otvoren za javnost, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da uveličaju ovu važnu obljetnicu svojim prisustvom.