Split: Proslava 1000. obljetnice krunidbe prvog poljskog kralja

U ponedjeljak, 6. listopada 2025. godine u 10:00 sati, u konferencijskoj dvorani hotela Ambasador u Splitu održat će se svečani simpozij povodom obilježavanja 1000. obljetnice krunidbe Boleslava Hrabrog, prvog poljskog kralja. Manifestaciju organizira Poljska kulturna udruga "Polonez" uz podršku Senata Republike Poljske, Veleposlanstva Republike Poljske u Hrvatskoj i počasnog konzula Republike Poljske u Splitu, Josipa Roglića.
Tema simpozija: Poljsko-hrvatski mostovi kulture
Pod naslovom „Chrobrzyn (Hrobžin): Tisuću godina baštine Boleslava Hrabrog – most između Poljske i Hrvatske. Od kraljevske krunidbe do poljskog traga na Jadranu“, simpozij će predstaviti stoljetne kulturne i povijesne poveznice dviju zemalja. Poseban naglasak stavljen je na umjetničko nasljeđe Ivana Meštrovića, čiji je rad snažno odjeknuo i u poljskoj kulturnoj baštini.
Predavanja će održati dva ugledna profesora:
- Prof. Maciej Czerwiński: „Poljsko-hrvatske kulturne veze u ogledalu umjetnosti. Fenomen Ivana Meštrovića“
- Prof. Przemysław Urbańczyk: „Boleslav Hrabri: Kruna i mač“ – s naglaskom na kraljevsku krunidbu i vojna postignuća.
Visoki uzvanici
Svečanosti će nazočiti brojni predstavnici iz Poljske i Hrvatske, među kojima:
- zastupnici Sejma Republike Poljske iz Parlamentarnog odbora za poljsku dijasporu,
- ravnateljica Odjela za suradnju s poljskom dijasporom Ministarstva vanjskih poslova,
- konzul Republike Poljske u Hrvatskoj,
- zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije,
- počasni konzul Republike Poljske,
- predstavnici grada Splita.
Kulturni most na Jadranu
Ovaj događaj ističe višestoljetne veze Poljske i Hrvatske te podsjeća na zajedničke kulturne tragove u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Uz akademska predavanja i povijesne refleksije, simpozij ima cilj jačati kulturnu suradnju dviju zemalja i njegovati prijateljstvo koje traje već tisuću godina.
Događaj je otvoren za javnost, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da uveličaju ovu važnu obljetnicu svojim prisustvom.