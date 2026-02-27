Split predstavljen na 30. Međunarodnom sajmu GAST 2026. - spoj gastronomije, znanja i mediteranskog duha

Grad Split danas se predstavio na 30. Međunarodnom sajmu GAST 2026., jednom od najznačajnijih regionalnih gastronomskih i turističkih sajmova koji se održava u Areni Zagreb.

Predstavljanje je održano na gastro pozornici u glavnoj izložbenoj dvorani, gdje je brojnim posjetiteljima, predstavnicima struke i medija Split predstavljen kao destinacija snažnog identiteta, bogate gastronomske tradicije, razvijenog obrazovnog sustava i dinamične urbane kulture.

Okupljene su pozdravili zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić te direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić.

Istaknuli su važnost Splita kao modernog mediteranskog grada s jasnim identitetom, dobrom gastronomijom i razvijenim obrazovanjem.

„Split je mediteranski biser, grad bogat kulturnim i povijesnim naslijeđem te gastronomijom“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Bilić te izrazio želju za vraćanjem sajma u Split koji je spreman ugostiti izlagače, stručnjake i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva te biti domaćin jednom ovakvom značajnom susretu struke i gastronomije.

Poseban doprinos atmosferi dala je Klapa Šušur, koja je svojim nastupom dodatno dočarala duh Dalmacije i mediteranski ugođaj te privukla velik interes publike. Prikazane su i video projekcije ključnih razvojnih projekata Grada Splita koji potvrđuju strateški smjer razvoja kao moderne i održive mediteranske metropole.

Središnji dio programa obilježila je priprema Dalmatinske marende - Splitskog marendina, koju su zajednički pripremali učenici Turističko-ugostiteljske škole Split i chefovi Karlo Kaleb te Mate Brković. Nakon pripreme uslijedila je degustacija pripremljenih jela, a posjetitelji i predstavnici struke iskoristili su priliku za razmjenu iskustava i razgovor o trendovima u gastronomiji i turizmu.

Ovakav koncept izazvao je velik interes posjetitelja te dodatno učvrstio poziciju Splita kao grada koji uspješno spaja tradiciju i suvremenost.