Split potvrdio snagu jubileja – večer znanja, humanosti i druženja

Splitsko izdanje jubilarnog, desetog Wine ViP Eventa, održano 26. veljače 2026. u Hotel Amphora, pokazalo je zašto ovaj grad ima posebno mjesto na eno-gastro karti Hrvatske.

Od prvih dolazaka bilo je jasno da će ovo biti zaista poseban događaj sa snažnim ritmom. Prostor se brzo ispunio profesionalcima iz ugostiteljstva, turizma i vinske scene, a atmosfera je tijekom cijelog dana ostala vrlo dinamična i koncentrirana. Prema riječima organizatora, interes i odaziv nadmašili su sva očekivanja, a energija publike nije popuštala ni nakon službenog dijela programa.

Struka u fokusu

Program je započeo druženjem uz eno-gastro prezentacije i cooking show lokalne gastronomije, a zatim se fokus prebacio na edukativni dio.

Gordana Hajtić otvorila je stručni segment predavanjem o komunikaciji i odnosu prema gostu, podsjećajući koliko su detalji u usluzi presudni.

Trostruki hrvatski sommelierski prvak Kristijan Harjač kroz temu Champagne vs. Sparkling Adria – Istina u čaši podigao je koncentraciju prostora i još jednom potvrdio koliko splitska publika cijeni vrhunsku vinsku ekspertizu.

Edukaciju su dodatno obogatili Jure Andrijašević temom izrade vinske karte i obuke osoblja te Antonio Degrassi, koji je govorio o vremenu kao savezniku vina i potencijalu odležavanja.

Prezentacija Berryshka destilata i gastro-prezentacija “Fešta na tanjuru” u izvedbi chefice Doris Vlah zaokružili su cijeli ovaj edukativni dio.

Humanitarna nota s konkretnim ciljem

Splitsko izdanje imalo je i vrlo snažnu humanitarnu komponentu. Tijekom događanja prikupljale su se donacije za Županijsku ligu protiv raka Split i Bradatu aukciju a sredstva su namijenjena kupnji magnetske rezonance za bolnicu u Splitu. Humanitarna nagradna igra uz podršku partnera, humanitarni cooking i glazbeni program sa vrhunskim kuharima I izvođačima dodatno su naglasili povezanost struke i zajednice.

Prikupljena je vrlo lijepa financijska donacija a koja je kompletna donirana Udruzi.

Svoj veliki humanitarni doprinos dali su mnoge poznate osobe Splita i regije. Program je vodila Mislava Zuppa, a u glazbenom humanitarnom programu za koji je ozvučenje postavila tvrtka za audio i video produkciju Manono sudjelovai su u Izabela Martinović, Tiho Orlić, Toto Rubić, Tino Simig, Boris Rogoznica, DJ AM i Wekingz čime je događanje dobilo i prepoznatljiv lokalni pečat.

Za gastronomske cooking prezentaciije bili su zaduženi osim glavne Chefice eventa Doris Vlah i gostujući kuhari sudionici ovogodišnjeg Masterchefa Barbara Grubišić i Jurica Jurašković, a domaće lokalne snage predstavljao je domaćin Hotel Amphora sa chefom Brunom Čuturićem, Veleučilište Aspira i restoran Gudin Pigeria s chefom Lucian Martinis. Sponzori su bili METRO i Vivita.

U vrijeme cookinga prostor bio ispunjen mirisima, razgovorima i stalnim protokom publike a organizator sa timom sudionika želio je pokazati da će Split i Splitsko-dalmatinska županija doista zasluženo biti Regija gastronomije 2027.godine.

Tijekom cijeloga dana prikupljale su se donacije i kompletan prikupljeni iznos uplaćen je za Županijsku ligu protiv raka i Bradatu aukciju.

Snažna institucionalna podrška i jasna poruka zajedništva

Potporu projektu od samih početaka dali su i daju Ministarstvo turizma i Ministarstvo poljoprivrede kao i Hrvatska turistička zajednica. Ali osim njih glavni nositelji projekta su Splitsko-dalmatinska županija, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Grad Split i TZG Splita. Uvodne riječi zahvalnosti bile su kratke, ali snažne – potvrda da Wine ViP Event nije samo događanje, već projekt koji ima kontinuitet i veliku podršku zajednice.

Večer koja je potrajala

Nakon završetka službenog programa, večer je dobila svoju opušteniju dimenziju. Degustacije, susreti i razgovori nastavili su se bez žurbe, a druženje je potrajalo do kasnih večernjih sati. Upravo taj produženi ritam – bez formalnog osjećaja završetka – pokazao je koliko je splitska publika prihvatila koncept Wine ViP Eventa.

Ako je suditi po atmosferi, odazivu i energiji koja je trajala do duboko u večer, splitsko izdanje jubilarnog Wine ViP Eventa bilo je jedno od najsnažnijih do sada – večer u kojoj su se znanje, vino i ljudi povezali na način koji se ne zaboravlja.