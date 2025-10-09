Split ponovno u fokusu europske inovacijske scene: Večer u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija kao uvod u NXTforum 2025.

U opuštenoj, ali izrazito inspirativnoj atmosferi, u hubu su se okupili domaći i strani investitori, mentori, startup poduzetnici i predstavnici poslovne zajednice, dan prije nego što će Split ponovno postati središte europske startup i inovacijske scene.

Kako povezati ideje, ljude i investitore?

Baš tako, uz večeri poput ove.

Susret je zamišljen kao neformalno druženje i prilika da se u manjem krugu razmijene prve ideje, ostvare poslovni kontakti i otvore vrata budućim suradnjama. Domaćin večeri bio je tim Digitalne Dalmacije, suorganizator foruma, koji već godinama sustavno gradi tehnološki identitet Splita.

„Od samih početaka, a govorimo o Startup Europe Regatti, danas poznatoj kao NXTforum, vjerujemo da se najbolji poslovni odnosi stvaraju upravo kroz ovakva druženja. Digitalna Dalmacija godinama radi na tome da poveže domaće startupove s međunarodnim investitorima i stručnjacima te da Split učvrsti kao prepoznatljivo središte tehnološkog razvoja“, izjavio je Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije.

Među uzvanicima koji su se sinoć okupili u Tehnološkom hubu bili su Frane Šesnić (ZICER), Zvonimir Raspudić i tim iz A1 Hrvatske, delegacija Tech Parka Novi Sad, predstavnici Veleposlanstva Austrije, kao i nekoliko vodećih investicijskih fondova. Njihovo prisustvo u Splitu, upravo u prostoru huba Digitalne Dalmacije, potvrđuje snažnu podršku partnera poput A1 Hrvatske, Veleposlanstva Austrije i HAMAG-BICRO-a.

Zašto baš Tehnološki hub Digitalna Dalmacija?

Mjesto održavanja nije odabrano slučajno.

Ovaj suvremeni prostor na Splitu 3 danas je središnja točka regionalnog tehnološkog ekosustava: mjesto koje povezuje obrazovni sustav, tehnološko poduzetništvo i nove potrebe tržišta rada.

Kroz programe poput edukacija digitalnih vještina, STARTit akademije i GROWit akceleratora, hub gradi generaciju stručnjaka u najtraženijim područjima i, što je još važnije, zajednicu koja diše inovacije.

Predstavljanje GROWit startup akceleratora

Sinoć su predstavljeni startup timovi koji sudjeluju u prvom ciklusu GROWit akceleratora Digitalne Dalmacije: ScanEat, BlueDataB, Takoin, Apiotix Technologies, Aware Mate 2.0, Vicuna, Klet3D i Soundscaper.

Publika je imala priliku poslušati kratke pitch prezentacije četiri inovativna rješenja: ScanEat, BlueDataB, Vicuna i Klet3D.

I moram priznati; gledati ih sada, godinu dana nakon što su se uselili u prostor Huba, bilo je posebno iskustvo.

Prije točno godinu dana ova se ekipa svojim projektima izborila za ulazak u Hub, a danas predstavljaju startupove koji već kroče prema tržištu.

Teško je opisati osjećaj koji se budi u vama gledajući kako ideje koje su nekad bile samo skice na papiru postaju konkretna rješenja, a timovi koji su tek počinjali sada s punim samopouzdanjem pitchaju pred investitorima.

Slaven je predstavio Klet3D – sustav koji omogućuje virtualizaciju i digitalizaciju kuća i zgrada putem web aplikacije i senzorskih uređaja. Korisnik bez ikakvog stručnog znanja može u kratkom roku stvoriti 3D prikaz svoje kuće, spojiti podatke različitih senzora i upravljati pametnim uređajima kroz taj prikaz.

Vicuna, fintech startup, razvija napredna softverska rješenja temeljena na strojnome učenju za financijske institucije: banke, investicijske fondove i osiguravajuća društva. Njihova platforma koristi umjetnu inteligenciju za procjenu rizika i prinosa u stvarnom vremenu, analizirajući više od 150 tržišnih parametara.

ScanEat donosi pametno i praktično rješenje, jednostavnim skeniranjem barkoda prehrambenog proizvoda korisnici odmah dobivaju informacije o sastavu i nutritivnim vrijednostima. Posebno je korisna aplikacija za osobe s alergijama, kroničnim bolestima, trudnice, dojilje, vegane i vegetarijance, ali i sve one koji svjesno biraju ono što jedu.

BlueDataB pak donosi napredna analitička rješenja za sektor akvakulture, kombinirajući podatke iz satelitskih snimki i podvodnih kamera kako bi pomogao operaterima ribogojilišta u optimizaciji poslovanja i razumijevanju uvjeta okoliša.

Ovi su startupovi dokaz da Split ne samo da stvara inovacije, on ih živi uz pomoć Digitalne Dalmacije i sustava podrške koji razvijaju već 8 godina.

Večer se nastavila u opuštenom tonu, uz glazbu i nezaobilazan networking.

Split u fokusu europske tehnološke zajednice

Innovation Future Forum 2025 održava se 9. i 10. listopada u Splitu i donosi bogat program: od startup expo-a i stručnih predavanja do poslovnog umrežavanja i jedrenja u splitskom akvatoriju.

Forum okuplja međunarodne investitore, mentore i predstavnike korporacija, ali i sve one koji vjeruju u snagu zajednice i inovacija.

Kako su poručili iz Digitalne Dalmacije:

„Uključite se u naš Dalmatia Startup Community, prijavite se na STARTit startup akademiju ili GROWit akceleratorski program. Uz vašu pomoć gradimo okruženje koje podržava nove ideje, otvara prilike za suradnju i privlači međunarodne partnere.“

I baš dok sam gledala te iste timove koji su prije godinu dana prvi put zakoračili u Hub, sada već odrasle, artikulirane, samouvjerene, shvatila sam koliko se u godinu dana može dogoditi. Koliko se može naučiti, izgraditi, stvoriti i koliko je zapravo lako biti ponosan kad znaš da si barem mali dio te priče. Jer sve ovo što danas vidimo: od novih tehnologija do međunarodnih partnerstava, ne bi postojalo bez ljudi koji su vjerovali da Split i SDŽ imaju puno više za ponuditi od turističkog potencijala.

I zato je Digitalna Dalmacija puno više od prostora na Splitu 3.

To je simbol jedne nove generacije koja ne odlazi, nego ostaje i stvara.