Split ponovno pokazao veliko srce: Tisuće volonterskih ruku za najpotrebitije

Grad pod Marjanom proteklog je vikenda ponovno postao središte dobrote i solidarnosti. U okviru najvećeg nacionalnog volonterskog maratona „72 sata bez kompromisa“, koji se održavao od 16. do 19. listopada pod geslom „Pruži nadu“, 450 mladih volontera sudjelovalo je u čak 55 različitih akcija socijalnog, radnog i ekološkog tipa. Mladi su tri dana darivali svoje vrijeme, znanje i energiju najpotrebitijima, često odlazeći i na mjesta na koja se rijetko tko usuđuje, donoseći toplinu i pažnju onima koji su dugo bili sami ili zaboravljeni.

Volonteri su sudjelovali u raznolikim volonterskim aktivnostima gdje su raspjevavali i rasplesavali staračke domove, uređivali dvorišta i javne površine, čistili okoliš, družili se s djecom i osobama s teškoćama u razvoju te oslikavali vrtiće za najmlađe. Među brojnim akcijama istaknule su se one u kojima su volonteri šišali i kuhali obroke za beskućnike u suradnji s Caritasom te uređivali prostorije na dječjoj i adolescentnoj psihijatriji KBC-a Split, donoseći toplinu i boju tamo gdje ih često nedostaje.

Organizatori ističu kako im je iznimno zadovoljstvo što su, nakon višegodišnje pauze, i časne sestre milosrdnice ponovno volonterima otvorile vrata svog samostana.

Ove godine projekt je uključio i novu suradnju s udrugom Iskra svjetlosti, u okviru koje su volonteri sudjelovali u radu u vrtu Eden, doprinoseći uređenju prostora i podršci korisnicima udruge. Dio volontera odlučio je i nakon završetka projekta nastaviti volontirati u udruzi, potvrđujući da vrijednosti „72 sata bez kompromisa“ ne traju samo tri dana, nego se nastavljaju kroz cijelu godinu.

Posebno zanimljiva bila je akcija pickleballa s korisnicima Centra „Juraj Bonači Firule“, održana u suradnji s Pickleball Split Klubom 002, gdje su volonteri i korisnici zajedno naučili nove vještine i još važnije, dijelili smijeh i zajedništvo. Organizatori su se zahvalili klubu na velikodušnom gostoprimstvu i suradnji, kao i Muzeju iluzija koji je otvorio vrata korisnicima udruge Autizam 365.

Svaka od ovih volonterskih akcija pokazala je da se mladi, unatoč čestim stereotipima o njihovoj pasivnosti, hrabro i beskompromisno posvećuju svojoj zajednici, pružajući pomoć i radost onima kojima je najpotrebnije.

„72 sata bez kompromisa“ međunarodna je volonterska inicijativa koja okuplja tisuće mladih na 22 lokalne jedinice diljem Hrvatske. U Splitu se projekt održava već 12. godinu zaredom u organizaciji Studentskog katoličkog centra Split (SKAC_ST). Cilj projekta je potaknuti mlade na solidarnost, nesebičnost i aktivno sudjelovanje u zajednici te ih inspirirati da postanu pokretači promjena u svom gradu.

Organizatori zahvaljuju svima od srca svima koji su bili dio ove prekrasne priče te pozivaju mlade da ne staju na ovih par sati već da nastave svojim djelima pružati nadu tijekom cijele godine.