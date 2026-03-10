Split: Ponavljač ignorirao izdanu naredbu da se zaustavi, odbio test na droge, predan u zatvor

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana 33-godišnjem vozaču motocikla kojeg su policijski službenici Postaje prometne policije zaustavili u nedjelju, 08. ožujka 2026. godine u Karlovačkoj ulici u Splitu. Policijski službenici su kako bi proveli kontrolu izdali svjetlosnim i zvučnim signalima naredbu za zaustavljanje koju je vozač ignorirao, odbio se zaustaviti i nastavio upravljati motociklom.

Nakon što je zaustavljen, na zahtjev policijskog službenika odbio je podvrgnuti se preliminarnom testiranju na prisutnost droga u organizmu, odnosno liječničkom pregledu radi analize, a daljnjom provjerom postalo je jasno kako se radi o ponavljaču kojemu je zbog prikupljenih 12 negativnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i određeno da ne može podnijeti zahtjev za izdavanjem iste do listopada 2026.godine. Policija ga je u posljednje četiri godine više puta prijavila zbog sličnih prometnih prekršaja. Uhićen je i sljedećeg dana doveden nadležnom sudu. U optužnom prijedlogu sudu je policija predložila da mu:

odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja,

kaznu zatvora u trajanju od 60 dana

novčanu kaznu u iznosu od 1.800 eura

Sud mu je odredio zadržavanje do 22. ožujka 2026. godine nakon čega je predan u zatvor.