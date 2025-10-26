Split obilježio 81. obljetnicu oslobođenja i dana kada su partizani oslobodili grad

Grad Split i Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita svečano su obilježili 81. obljetnicu oslobođenja Splita od fašizma. Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac, kod Spomen-kosturnice pripadnicima Narodnooslobodilačke borbe. Nakon toga, vijenci su položeni i na Spomen-ploču osloboditeljima grada na Narodnom trgu, gdje su okupljeni odali počast svima koji su dali život za slobodu Splita i Hrvatske.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u izjavi za medije istaknuo je kako se danas prisjećamo teških dana okupacije grada i svih žrtava koje su dale svoje živote za slobodu.

„Bitna je poruka da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Nakon Drugog svjetskog rata imali smo i Domovinski rat, kada je Republika Hrvatska izborila svoju samostalnost. To je također bila opomena 1991. godine, kada smo se svi zajedno borili za slobodu Republike Hrvatske. Mnoge su žrtve pale za slobodu Splita, kao i 1991. za slobodu Hrvatske. Na tom tragu, da se takve neprilike više ne dogode, želim da se svi zalažemo za slobodu i vrijednosti demokracije. Sloboda je izborena, a na nama, koji smo dobili povjerenje građana, jest da gradimo slobodnu Republiku Hrvatsku i slobodan grad Split”, poručio je gradonačelnik Šuta.

Župan Blaženko Boban naglasio je kako su prije 81 godinu mnoge žrtve pale za slobodu Splita. Bez ideoloških predznaka, poručio je župan, svima njima treba odavati počast.

Središnja svečanost održana je u Muzeju grada Splita, gdje su brojne okupljene uzvanike prigodnim riječima pozdravili zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i Tomislav Bogović, zamjenik predsjednika Udruge antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.