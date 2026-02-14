Split nije jedini koji će zabraniti noćnu prodaju alkohola? "Smatramo da time štitimo gradsku jezgru"

Nakon što je u Split najavljeno ograničavanje noćne prodaje alkohola u problematičnim dijelovima grada, otvorilo se pitanje hoće li sličan model biti primijenjen i u Zadar.

Gradonačelnik Šime Erlić poručuje kako Grad prati donošenje zakonskih izmjena koje bi lokalnim jedinicama omogućile uvođenje takvih mjera, osobito tijekom turističke sezone, piše Radio Zadar.

– Smatramo da je dobro da će nam zakon omogućiti ograničenja prodaje alkoholnih pića u sezoni na Poluotoku, u trgovinama i kioscima. Ono što moram naglasiti jest da se zabrana prodaje alkohola u večernjim satima ne bi primjenjivala na ugostiteljske objekte, već isključivo na trgovine, kioske i specijalizirane prodavaonice alkohola, odnosno objekte koji omogućuju jeftinu i laku dostupnost alkoholnih pića u večernjim satima – kazao je Erlić.

Prema njegovim riječima, cilj mjere je uvođenje više reda u staroj gradskoj jezgri tijekom vrhunca sezone, ali i zaštita kvalitete života građana.

– Smatramo da time štitimo gradsku jezgru, kulturu našeg grada i domaće stanovništvo. Novi zakon omogućit će nam unaprjeđenje mjera kojima želimo osigurati red na Poluotoku u srcu sezone – dodao je.

Podsjetimo, slične mjere u Splitu je najavio tamošnji gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je poručio kako je cilj smanjiti negativne posljedice prekomjerne konzumacije alkohola u noćnim satima.