Split maraton održava se u subotu i nedjelju. Nekim ulicama nećete moći voziti, provjerite trase kojima se trči

U subotu i nedjelju 14. i 15. veljače 2026. godine, u organizaciji Sportske udruge „Split maraton“, održat će se „26. Split Marathon“.

Javno okupljanje održat će se tijekom dva dana.

U subotu 14. veljače 2026. godine održat će se utrke pod nazivom „Family run i fun by SD 5 km“ i „Family run i fun by SD 2 km“, dok će se u nedjelju 15. veljače 2026. godine održati maraton i polumaraton s početkom u 09:00 sati, te utrka na 10 km s početkom u 09:35 sati.

Proglašenje pobjednika utrke maratona i polumaratona održat će se dana 15. veljače 2026. godine, odmah po završetku navedenih utrka, na Rivi, gdje će biti postavljena pozornica.

Start utrke „Family run i fun by SD 5 km“ je 14. veljače 2026. godine u 14:00 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda (start), Marmontova ulica, Ulica kralja Tomislava, okolo Đardina, Zagrebačka ulica, Manuška poljana (uz bedem), Sinjska ulica, Ulica kraljice Teute, Matošićeva ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ban Mladenova ulica, Šperun, Trg Franje Tuđmana, Trumbićeva obala, Obala kneza Branimira, Sustipanski put (cilj).

Start utrke „Family run i fun by SD 2 km“ je 14. veljače 2026. godine u 15:30 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda (start), Marmontova ulica, Ulica kralja Tomislava, okolo Đardina, Zagrebačka ulica, Manuška poljana (uz bedem), Sinjska ulica, Ulica kraljice Teute, Matošićeva ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ban Mladenova ulica, Šperun, Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Start maratona je 15. veljače 2026. godine (nedjelja) u 09:00 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Trumbićeva obala - Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - okret - Šetalište Ivana Meštrovića - Obala kneza Branimira - Trumbićeva obala - Trg Franje Tuđmana - Ulica bana Josipa Jelačića - Matošićeva ulica - Teutina - Marmontova ulica - Ulica kralja Tomislava - Zagrebačka ulica - Manuška poljana - Livanjska ulica - Ulica Domovinskog rata - okret - Ulica Domovinskog rata (sjever) - Ulica Hrvatske ratne mornarice - Zrinsko-frankopanska ulica - Put Supavla - Hercegovačka ulica - Solinska ulica - Put Mostina - Zagorski put - okret - Put Mostina - Solinska ulica - Hercegovačka ulica - Put Supavla - Ulica osmih mediteranskih igara - Stadion Poljud - Ulica osmih mediteranskih igara - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica sedam Kaštela - Ulica Antuna Gustava Matoša - Mandalinski put - Plinarska ulica - Ulica kraljice Teute - Marmontova ulica - Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Obala Lazareta - Domagojeva obala - Željeznička - Plaža Bačvice - Šetalište Petra Preradovića - Put Firula - Spinčićeva ulica - Šetalište Kalafata - Šetalište Pape Ivana Pavla II - Šetnica plaže Žnjan - okret - povrat istom trasom - Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Start polumaratona je 15. veljače 2026. godine (nedjelja) u 09:00 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Trumbićeva obala - Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - okret - Šetalište Ivana Meštrovića - Obala kneza Branimira - Trumbićeva obala - Trg Franje Tuđmana - Ulica bana Josipa Jelačića - Matošićeva ulica - Ulica kraljice Teute - Marmontova ulica - Ulica kralja Tomislava - Zagrebačka ulica - Livanjska ulica - Ulica Domovinskog rata - okret - Ulica Hrvatske ratne mornarice - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica osmih mediteranskih igara - Stadion Poljud - Ulica osmih mediteranskih igara - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica sedam Kaštela - Ulica Antuna Gustava Matoša - Mandalinski put - Plinarska ulica - Teutina ulica - Marmontova ulica - Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Start utrke na 10 km je 15. veljače 2026. godine (nedjelja) u 09:35 sati, a trasa je:

Obala Hrvatskog narodnog preporoda - Marmontova ulica - Ulica kralja Tomislava - Zagrebačka ulica - Manuška poljana - Livanjska ulica - Ulica Domovinskog rata - Ulica Hrvatske mornarice - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica osmih mediteranskih igara - Stadion Poljud - Ulica osmih mediteranskih igara - Zrinsko-frankopanska ulica - Ulica sedam Kaštela - Ulica Antuna Gustava Matoša - Mandalinski put - Plinarska ulica - Marmontova ulica - Obala Hrvatskog narodnog preporoda (cilj).

Privremena regulacija prometa

Za vrijeme održavanja utrka bit će privremeno zaustavljen promet na navedenim ulicama - trasama kretanja sudionika. Zatvorene dionice puštat će se u promet po prolasku svih natjecatelja.

Regulacija prometa će se mijenjati, a ulice će se puštati u promet nakon prolaska posljednjeg vozila koje prati natjecatelje, a sve uz regulaciju prometne policije.

Građani se pozivaju da poštuju privremena ograničenja u prometu, upute organizatora, te upute i naredbe policijskih službenika na terenu, kako bi održavanje manifestacije proteklo sigurno i bez poteškoća.