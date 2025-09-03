Split, Kaštela, Žrnovnica - evo koji će dijelovi sljedeća dva dana biti bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka i petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
ČETVRTAK, 4.9.
Mjesto: Split, Kila
Ulica: Put sv. Ižidora, Kila, Grabova
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Smiljanova 2
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
PETAK, 5.9.
Mjesto: Split
Ulica: Matice hrvatska 28A
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
Mjesto: Split
Ulica: R.Booškovića-4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Dijelovi ulica; Put Banovine, Maslinarske, Slavonske, Dubrovačke
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Žrnovnica
Ulica: Put Vrila do br.25, Kamena 9-31
Očekivano trajanje:
08:00 - 12:00
