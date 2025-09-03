Split, Kaštela, Žrnovnica - evo koji će dijelovi sljedeća dva dana biti bez struje

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka i petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

ČETVRTAK, 4.9.

Mjesto: Split, Kila

Ulica: Put sv. Ižidora, Kila, Grabova

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Mjesto: Split

Ulica: Smiljanova 2

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

PETAK, 5.9.

Mjesto: Split

Ulica: Matice hrvatska 28A

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: Split

Ulica: R.Booškovića-4

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Kaštel Stari

Ulica: Dijelovi ulica; Put Banovine, Maslinarske, Slavonske, Dubrovačke

Očekivano trajanje:

09:00 - 12:00

Mjesto: Žrnovnica

Ulica: Put Vrila do br.25, Kamena 9-31

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00