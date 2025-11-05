Split je od petka u znaku Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju: Donosimo desetodnevni program

U petak u Splitu počinje „Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju“, tradicionalna društveno-kulturna manifestacija u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, koja se već dvanaest godina održava u Splitu i na području Splitsko-dalmatinske županije, ove godine uz partnerstvo Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Manifestacija okuplja brojne institucije, udruge i građane koji čuvaju uspomenu na Domovinski rat te promiču vrijednosti domoljublja, zajedništva i slobode. .

Svečano otvorenje održati će se u petak, 7. studenoga 2025. godine u 19 sati u dvorani Dominikanskog samostana u Hrvojevoj ulici u Splitu. Otvorenje će biti u znaku predstavljanja novih izdanja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata: „Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.–1995. Dokumenti – Knjiga 26: Agresija JNA i srpskih postrojbi (Vukovar, 1991.–1992.)“ te „Policajci iz Međimurja u obrani Vukovara“, autorice Julije Jančec. O izdanjima će govoriti djelatnice HMDCDR-a dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić i dr. sc. Ana Holjevac Tuković te ravnatelj prof. dr. sc. Ante Nazor.

Kroz desetodnevni program Tjedna sjećanja, održavati će se brojni kulturni i obrazovni sadržaji:

8. studenoga (subota)

18:00 – Sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu

Župna crkva Svete Obitelji, Sukoišan

19:00 – Koncert duhovne glazbe u čast 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva

Katedrala sv. Dujma, Split

10. studenoga (ponedjeljak)

18:00 – Predstavljanje knjige „Krivnja Srbije za I. svjetski rat“ dr. sc. Tihomira Rajčića

Dvorana Arte, Glazbena škola, Makarska

11. studenoga (utorak)

18:00 – Glazbeno-scenska učenička večer „Hrvatska je riječ koju naučih od majke“

Dvorana Nadbiskupskog sjemeništa, Split

12. studenoga (srijeda)

18:00 – Predavanje dr. sc. Andrijane Perković Paloš: „Operacija Labrador – pokušaj diskreditiranja Hrvatske 1991.“

Galerija Muzeja Domovinskog rata, Split

13. studenog (četvrtak)

18:00 – Večeri dokumentarnog filma: "Magistrala ratnog zločina - logor Knin"

Cineplexx, City Center One, Split

13. studenoga ujedno: otvorenje izložbe „Benediktinci i stvaranje europske kulture“

OŠ Vladimir Nazor, Škabrnja

14. studenoga (petak)

18:00 – Večeri dokumentarnog filma: "Zora nad Mostarom" i "Njezina strana priče - Dalmacija"

Cineplexx, City Center One, Split

Dostojni završetak manifestacije bit će u ponedjeljak, 17. studenoga i utorak, 18. studenoga kada će građani Splita, učenici i članovi brojnih udruga tradicionalno zapaliti svijeće duž Vukovarske ulice u Splitu, uoči i na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Taj dirljiv čin zajedništva i zahvalnosti svake godine okuplja sve veći broj građana i mladih koji na taj način iskazuju poštovanje prema onima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske.

Manifestacija se održava u partnerstvu Hrvatske udruge Benedikt i Muzeja Domovinskog rata u Splitu, uz suradnju s Družbom „Braća Hrvatskoga Zmaja“, Ogrankom Matice hrvatske u Makarskoj te školama s područja Splitsko-dalmatinske županije. Programe financijski podupiru Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo kulture i medija RH, Općina Škabrnja i Općina Podstrana.

Ulaz na programe je slobodan!