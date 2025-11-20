Split jača poduzetništvo: Najavljene potpore, paneli i nove eUsluge

Grad Split i Razvojna agencija Split – RaST organiziraju tematsko događanje „Split za poduzetnike“, namijenjeno poduzetnicima, obrtnicima i svima koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao. Susret će se održati 25. studenoga 2025. u 10 sati u Tehnološkom parku Split na Dračevcu.

Događanje donosi pregled gradskih i državnih potpora, mogućnosti za razvoj poslovanja te primjere dobre prakse korisnika koji su već koristili programe Grada i RaST-a. Sudionici će tako moći saznati što im je sve dostupno kroz postojeće mjere, ali i koje ih novosti očekuju.

Program uključuje predstavljanje potpora, panel-raspravu s poduzetnicima, najavu nadolazeće Monografije obrtništva grada Splita, kao i novosti u sustavu eUsluga Grada Splita. Završni dio rezerviran je za umrežavanje i druženje uz prigodni domjenak.

Sudjelovanje na događaju je besplatno, ali je obavezna prijava putem službene poveznice. Rok za prijave je 21. studenoga 2025.

Iz Grada poručuju kako se nadaju velikom odazivu te ističu da je cilj događanja jačanje poduzetničkog okruženja i poticanje daljnjeg razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Splitu.