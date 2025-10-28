SPLIT IMA UDRUGU NA KOJU MOŽE BITI PONOSAN! Samo pogledajte osmijehe Ivana, Ele i Antonija, za sve je zaslužan njihov 'šef' Andrija. Roboti kojima vježbaju mijenjaju njihove živote

Šesta godišnjica udruge "Vjeruj i Djeluj" bila je prava proslava zajedništva i osmijeha. Od osnutka 23. listopada 2019. godine, udruga okuplja osobe s invaliditetom i djecu, pomažući im kroz sport, rehabilitaciju i razne aktivnosti da razvijaju svoje sposobnosti i jačaju samopouzdanje.

Od osnutka pa sve do danas, ova splitska udruga, čiji je osnivač i predsjednik Andrija Lipanović, neumorno djeluje na adresi Lička 9. Lipanović, zajedno s dopredsjednicom Anamarijom Radicom i tajnicom Mašom Bulatović, vodi zajednicu koja danas okuplja 89 članova s invaliditetom i oko 50 pridruženih članova. Većina njih dolazi iz Splita, Kaštela, Trogira, Solina, Dalmatinske Zagore i Otoka Visa, a neki i iz Općine Podstrana, čineći udrugu pravom regionalnom zajednicom.

Na proslavi smo osjetili posebnu energiju. Bilo je smijeha, razgovora i toplih susreta, ali i trenutaka ponosa dok su članovi pokazivali što su sve postigli u proteklih šest godina. Lipanović je tom prigodom izjavio:

- Svaka godina rada daje nam snagu da idemo dalje. Ova udruga nije samo mjesto za sport i terapiju, već zajednica u kojoj se svi osjećamo vrijedno i podržano - rekao je Lipanović za naš portal.

Ivano (8) i Ela (10) s osmijehom poziraju na InnoWalku

Uz red smijeha, red veselja i vježbi, razgovarali smo s članovima dok su pokazivali kako izvode neurorobotsku rehabilitaciju.

Ivano i Ela s ponosom su nam pokazivali pokrete na InnoWalk S, robotiću za vježbe stajanja namijenjenom djeci do 135 cm visine, te na InnoWalk M, robotiću za djecu do 165 cm visine. Ovi uređaji, nabavljeni 2022. i 2023. godine zahvaljujući donacijama prikupljenim u udruzi, predstavljaju veliku radost za korisnike i njihove obitelji.

Dnevno na njima vježba mnoštvo djece, a svaki korisnik obično sudjeluje u dvjema satnim sesijama tjedno, čime se značajno doprinosi njihovom razvoju i jačanju pokretljivosti.

- Ovi roboti pomažu djeci da ponavljaju pravilne pokrete, pa mozak uči kako se pokret pravilno izvodi. Čak i ako dijete sudjeluje samo djelomično i ulaže vlastitu snagu, vježba je još učinkovitija. Uz to, roboti pomažu istezati mišiće i tetive, a pritom stabiliziraju trup i zdjelicu, što dodatno jača cijelo tijelo - kazuje nam nasmijana i vedra Ana Kozlica, terapeutkinja koja svakodnevno vrijedno radi s korisnicima u Udruzi 'Vjeruj i djeluj'.

Iz iskustva terapeuta koji rade s robotima, primjećuje se da djeca postaju stabilnija i jača u trupu, posebno ona koja su inače slabija ili manje aktivna.

Naša sugovornica ističe da roditelji potvrđuju da se djeca bolje kreću i lakše obavljaju svakodnevne aktivnosti. Sve u svemu, djeca i njihovi roditelji vrlo su zadovoljni ovim načinom vježbanja, a atmosfera tijekom 'treninga' je vesela i motivirajuća.

U Udrugu dolaze i male bebe na fizikalnu terapiju

- Znači s korisnicima kombiniramo fizikalnu i robotiku. Od fizikalne na što radimo, radimo Vojtu i Bobatha - priča nam Ana.

Uz korisnike koje vidite sada u Udruzi, kod nas sve češće dolaze i najmlađi – djeca od godine do dvije i pol do tri. Iako su još mali, svaki njihov dolazak nosi posebnu energiju i priliku za ranu terapiju

- Kod najmlađih korisnika, od otprilike godine do dvije i pol do tri, radimo isključivo fizikalnu terapiju. Malena djeca prolaze osnovne vježbe, poput metode Vojta. Kada dijete napreduje i može stajati na robotu, uvodimo kombinaciju s robotskim vježbama. Taj pristup pokazuje se vrlo učinkovit, jer je prilagođen pojedincu.

Karakteristično je da djeca s mišićnim spazmom, koja imaju nekontrolirane grčeve mišića, uz ponavljanje pokreta na robotu doživljavaju smanjenje spazama. Roboti pomažu da se pokreti ponavljaju na siguran način, a pritom mozak nije preopterećen informacijama - dodaje.

U Udrugu na splitskoj adresi dolaze djeca čak iz Imotskog, ali i ona koja dolaze isključivo na edukaciju metode Vojta, primjerice iz Hercegovine, jer tamo nema dostupnih programa.

- Ja sam jedna od troje stručnjaka u Splitu koji provode ovu terapiju, a ukupno nas je četvero na ovom području. Već na prvim susretima vidimo rezultate, a ujedno educiramo i roditelje kako bi mogli nastaviti vježbe kod kuće - kazuje Ana.

Armeo Spring - Egzoskeletni uređaj koji se koristi za rehabilitaciju ruku i šaka

- Ovo je Armeo Spring, robot namijenjen vježbanju ruku. Trenutno se može koristiti samo za odrasle ili stariju djecu, otprilike od 12-13 godina, dok mlađi još ne mogu raditi s njim. Robot je povezan s igrama.

Razlika između njega i drugih robota je u tome što kod većine robota robot sam obavlja vježbe, dok kod Armeo Springa vježba radi osoba. Dakle, korisnik aktivno sudjeluje u vježbama, što uključuje precizne pokrete ruku i razne zadatke poput stiskanja, bacanja predmeta u košaricu ili vođenja objekata kroz zadane staze.

Prije nego što korisnik može koristiti uređaj, mora proći testiranje zadatak poput farbanja sobe pomaže sustavu da procijeni koliko korisnik može samostalno izvesti pokrete i koliko je njegova kontrola ruku učinkovita. Tek kada prođe taj test, sustav omogućuje korištenje igara i vježbi.

Vježbe mogu biti 1D, rad jednog zgloba, ili rad dva zgloba (2D) ili svi zglobovi u ruci (3D)- Kroz korištenje robota primjećujemo stvarne napretke – primjerice, jedan od korisnika, koji je imao slabiju kontrolu nad rukom, uspio je otvoriti vrata što prije nije mogao, a primjećuje se i povećanje mišićne mase te bolja kontrola pokreta - kazuje nam Ana Kozlica, licencirani Vojta terapeut.

- Trenutno nemamo prilagođenu verziju za mlađu djecu, ali razmatramo mogućnosti prilagodbe kako bi i oni mogli vježbati. Imamo puno djece koja bi mogla koristiti ovaj uređaj - s dozom optimizma će Ana.

I dok mi čavrljamo u opuštenoj atmosferi, na InnoWalk Large robotu vježba Antonio. Mladić čiji osmijeh ne silazi s lica. O radu udruge ima samo riječi hvale.

Na pitanje 'koliko imaš godina?', smije se i dobacuje: 'tko to još broji godine'.

- Ma naš šef Andrija je zakon - govori kroz smijeh Antonio, ne prekidajući svoju vježbu koja traje 45 minuta.

Upravo je taj robot, InnoWalk Large, nabavljen 2024. godine zahvaljujući donacijama i predstavlja jedno od najvažnijih pomagala u udruzi. Namijenjen je izvođenju terapija hodanja kod osoba s invaliditetom visine do 190 centimetara, a svakodnevno ga koristi više korisnika u sklopu svojih rehabilitacijskih tretmana.

- Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših članova, volontera i ljudi dobre volje koji nas podržavaju. Hvala svima koji vjeruju u nas i u ono što radimo zajedno dokazujemo da se može, samo treba vjerovat i djelovat - kaže za kraj s osmijehom Lipanović.

Donatorska večera "Budite naš vitar u leđa"

Kako i priliči za šest godina postojanja i rada, udruga Vjeruj i Djeluj obilježava svoj rođendan proslavom uz vrhunske chefove, estradne umjetnike i voditelje. Povodom kraja godine, udruga organizira donatorsku večeru pod nazivom "Budite naš vitar u leđa", koja će se održati u Restoranu Kampus 27. studenog 2025. godine s početkom u 19 sati. Za zabavni dio večeri pobrinut će se naši estradni umjetnici: Doris Dragović, Taxi Bend, Petar Dragojević Official, Matko i Brane, Vice Pavlov Saxofon i Đoni Gitara. Donatorsku večeru u četiri slijeda pripremaju vrhunski chefovi Hrvoje Zirojević i Ivan Temšić sa svojim timom, pri čemu će četvrti slijed biti sladak desert, dok ostali slijedovi ostaju iznenađenje za goste. Zabavni program i bogatu lutriju vodi poznata radijska voditeljica Edita Lučić Jelić, a za fotografije i snimke zadužen je Ali Relata iz Studija Ali. Dress code večeri je elegantan, a karte su već u prodaji. Cijena večere u četiri slijeda s pićem iznosi 80 eura, a rezervacije se mogu izvršiti pozivom na broj 095 537 8334 (Andrija Lipanović). Uplate se vrše na račun udruge Vjeruj i Djeluj: IBAN HR66 2340 0091 1110 4732 3 (PBZ), s opisom plaćanja: “donacija za donatorsku večeru”, modelom uplate HR00 i pozivom na broj u formatu datuma uplate, npr. 25102025. Predsjednik udruge, Andrija Lipanović, poziva sve zainteresirane da podrže udrugu i postanu “vitar u leđa” ovoj važnoj inicijativi.