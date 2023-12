LJUDI SU OPET POKAZALI VELIKO SRCE Prikupljena sredstva potrebna da se Maxu i Leonu kupi neophodan uređaj. Njihova mama je presretna: "Ovo je čudo"

Ljudi velikog srca još jednom su pomogli da se sakupi novac za one kojima je to potrebno. Ovoga puta u pitanju su bila braća blizanci iz Splita, Max i Leon, kojima je za daljnji napredak neophodan "InnoWalk Medium" robotić. Namijenjen je djeci od 135 do 165 cm visine. Olakšat će život ne samo blizancima, nego i cijeloj obitelji koja nad njima bdije dan i noć.

Blizanci rođeni 2014. godine imaju cerebralno oštećenje koje im onemogućava normalni motorički razvoj. 100-postotni su invalidi; ne mogu samostalno sjediti, hodati niti se hraniti zbog čega im članovi njihove obitelji moraju biti maksimalno posvećeni.

Humanitarno neprofitna udruga 'Sličice pričaju', koja djeluje pod palicom našeg kolumnista Luke Kanaeta i njegovih Velikih prijatelja, pokrenula je humanitarnu akciju 'Za Maxa i Leona' uz podršku stranica 'Nogometne Ikone' i 'Bog je tu'. Prvi je to državni projekt ove udruge, o kojoj bi se mogle stranice ispisati, a koji je odobren od strane Vlade RH. Sada je prikupljeno i više nego dovoljno da se kupi potreban robotić, u svega dva tjedna.

Majka dvojice dječaka Tina Marinov presretna je nakon što je dobila informaciju da je novac sakupljen. Nije mogla niti zamisliti da je to moguće, no ljudi su još jednom pokazali veliko srce i dali koliko mogu da bi Max i Leon dobili robotić koji će im olakšati život.

"Ovo je nestvarno, nemoguće i čudo", Tina nije mogla sakriti emocije. Kaže da "leti" cijeli dan i da ovako nešto nije mogla niti sanjati. Naime, robotić košta nešto više od 25 tisuća eura, dok još dva elektromotora koštaju pet tisuća eura.

Inače, iznosi koji su potrebni za razna pomagala su - ljudima nezamislivi. Primjerice, samo jedna autosjedalica košta 20 tisuća kuna.

"Skupilo se malo više od 38 tisuća eura, a novac koji ostane ići će za iduću humanitarnu akciju koja je otvorena. Sakupljalo se prodajom dresova preko Nogometnih ikona, donacijama ljudi, oglašavanjem preko društvenih mreža. Od početka je cijelu priču pratila stranica Bog je tu. Zahvaljujemo se svima njima, kao i medijima koji su objavili našu priču. Zahvaljujem se Bogu što mi je poslao Luku i cijelu ekipu iz Udruge Sličice pričaju. Ovo se sve uspilo skupit doslovno preko noći. Svima se, u ime cijele obitelji, zahvaljujem od srca. Tako je lipo kad dobiješ podršku. Bilo tko, tko ima bilo kakvu bolest, problem, nosiš se sam. A kad to izneseš u javnost, ljudi te upoznaju, to ti da vjetar u leđa za sve buduće borbe. Svaku uplatu, i najmanju donaciju, ja blagoslivljam i zahvalna sam na svakoj od njih", kazala nam je Tina koja nije mogla sakriti svoje uzbuđenje.

Ovaj uređaj uvelike će pomoći dvojici dječaka koji ovise o pomoći svojih roditelja.

"Sve ovo što je napravljeno za moju djecu, napravljeno je za cijelu obitelj. Kad je njima dobro, dobro je i nama. Samo da ih ne boli i da nemaju drugih problema. A djeca koja ne hodaju imaju puno problema - od probave, od pluća, zglobova, najgora verzija su dekubitusi kasnije. Sto je komplikacija kada tijelo nije u funkciji. Ako Bog da da uspiju napraviti par koraka, a bez da ih mi dižemo, mi bi bili presretni. Mi ih dižemo toliko puta dnevno, a istodobno moraš sebe sačuvat da njima budeš na usluzi - da se nama šta dogodi di će moja djeca? Moga bi čovik plakat, ali nećemo. Idemo dan po dan, rješavamo stvar po stvar i zahvaljujući svim divnim ljudima koji su se uključili u našu priču, prijateljima i obitelji, poznatima i nepoznatima, idemo dalje, ali bez njih ne bi mogli ovo ostvariti", emotivna je mama Tina.

Svima koji su pomogli želio se zahvaliti i Luka.

"Puno je ljudi kojima bih se htio zahvalit. Duga je lista ljudi i teško je sve imenovati, ali svi oni znaju . Htio bih izdvojiti nekoliko žena. Na prvom mjestu je mama Tina, ona je sinonim hrabrosti, zatim bih se htio zahvaliti Petri koja je bila okidač meni da krenem s ovim projektom za Maxa i Leona. Htio bih se zahvalit teti Kristini koja je vodila bitke sa mnom svaki dan i bez koje ova aukcija ne bi prošla kako je prošla jer žena je čudo. Hvala mami R. i mami F. koje su me gurale naprid kad je bilo teško. Hvala svim mojim prijateljima iz Udruge Sličice pričaju, hvala i svima onima koji su donirali, javljali se da bi htjeli na bilo koji način sudjelovati. Hvala našim prijateljima iz Nogometnih ikona koji su nam bili oglasna ploča za prodaju dresova. Hvala i IG stranici Bog je tu koja je pratila cijelu našu priču od samog početka", kazao nam je Luka Kanaet te za kraj poručio - "Svima vama koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci".