Split i Alkar ponovo zajedno – repriza finala u osmini finala Kupa Krešimira Ćosića

Košarkaši Splita u osmini finala SuperSport Kupa Krešimir Ćosić igrat će protiv Alkara, odlučeno je ždrijebom održanim danas u sjedištu Hrvatskog košarkaškog saveza.

Bit će to repriza prošlosezonskog finala, u kojem je Split slavio i osvojio trofej, pa će dvoboj na Gripama imati dodatnu težinu i simboliku.

Pobjednik susreta izborit će plasman na završni turnir Final Eight, na kojem će se boriti za novi naslov pobjednika Kupa. Točan termin utakmice bit će naknadno određen.

Žuti će, pred svojim navijačima, tražiti potvrdu statusa favorita, dok će Alkar pokušati iznenaditi i uzvratiti za prošlogodišnji poraz u finalu.