Split domaćin studentskog neurološkog kongresa NeuroAdria 2025

Kongres posvećen glavoboljama i migrenama održat će se 17. i 18. listopada u organizaciji KBC-a Split, Medicinskog fakulteta i udruge CroMSIC, uz predavanja, radionice i studentske prezentacije

U Splitu će se 17. i 18. listopada 2025. održati NeuroAdria 2025 – studentski neurološki kongres posvećen glavoboljama i migrenama, pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije i uz potporu ravnatelja KBC-a Split, izv. prof. dr. Krešimira Dolića.

Kongres organiziraju Klinički bolnički centar Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i udruga CroMSIC, u suradnji studenata i stručnjaka neurologije.

Program uključuje:

  • predavanja uglednih neurologa iz Splita, Šibenika i Zagreba,
  • interaktivne radionice (npr. neurološki pregled, prepoznavanje „crvenih zastavica“, utjecaj životnog stila na neurološko zdravlje),
  • poster prezentacije studentskih radova,
  • panel raspravu i društveni program.

Cilj NeuroAdrie 2025 je studentima medicine pružiti priliku da prošire znanje, razviju praktične vještine i aktivno se uključe u znanstvenu raspravu.

