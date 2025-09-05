Split domaćin studentskog neurološkog kongresa NeuroAdria 2025

U Splitu će se 17. i 18. listopada 2025. održati NeuroAdria 2025 – studentski neurološki kongres posvećen glavoboljama i migrenama, pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije i uz potporu ravnatelja KBC-a Split, izv. prof. dr. Krešimira Dolića.

Kongres organiziraju Klinički bolnički centar Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i udruga CroMSIC, u suradnji studenata i stručnjaka neurologije.

Program uključuje:

predavanja uglednih neurologa iz Splita, Šibenika i Zagreba,

interaktivne radionice (npr. neurološki pregled, prepoznavanje „crvenih zastavica“, utjecaj životnog stila na neurološko zdravlje),

poster prezentacije studentskih radova,

panel raspravu i društveni program.

Cilj NeuroAdrie 2025 je studentima medicine pružiti priliku da prošire znanje, razviju praktične vještine i aktivno se uključe u znanstvenu raspravu.