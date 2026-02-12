Close Menu

Split domaćin prvog službenog natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke

Evo kako se prijaviti

Udruga Speedcubing Hrvatska najavila je održavanje natjecanja Split Open 2026, službenog natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke, koje će se održati 18. i 19. travnja 2026. godine u IV. Osnovnoj školi Skalice u Splitu. Riječ je o prvom natjecanju ovakvog tipa koje se ikada održava u Splitu.

Natjecanje je dio međunarodnog speedcubing kalendara i održava se prema pravilima World Cube Associationa (WCA), svjetske organizacije koja nadzire i regulira natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke i srodnih slagalica.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Online prijave za natjecatelje otvaraju se u subotu, 21. veljače u 20:00 sati, a bit će otvorene do 4. travnja u 20:00 sati. Sudjelovanje je otvoreno svima, bez obzira na dob ili nacionalnost, a broj natjecatelja ograničen je na 60 mjesta.

„Broj mjesta je ograničen, stoga nemojte čekati i registrirajte se što prije kako ne biste propustili priliku sudjelovati na ovom jedinstvenom natjecanju“, poručili su organizatori putem društvenih mreža.

1000333893
GALERIJA
Kliknite za pregled

Split Open 2026 prvo je službeno WCA natjecanje u Splitu

Natjecanje će obuhvatiti 12 različitih disciplina, uključujući klasično slaganje 3×3×3 Rubikove kocke, ali i niz drugih izazova koji testiraju brzinu, preciznost i memoriju natjecatelja. Već sada vlada velik interes među speedcuberima iz Hrvatske i okolnih zemalja, što dodatno potvrđuje sve veći značaj Hrvatske na europskoj speedcubing sceni.

Speedcubing je naziv za natjecateljsko brzo slaganje Rubikove kocke i srodnih mehaničkih slagalica, pri čemu se rezultati bilježe u službenom sustavu koje vodi WCA. Iako se Rubikova kocka često doživljava kao igračka, speedcubing je danas razvijena STEM aktivnost i hobi s tisućama natjecanja diljem svijeta. 

Natjecatelji u brzom slaganju Rubikove kocke često treniraju po više sati svakoga dana, te su stoga ovakva natjecanja sjajne prilike za demonstracije vještina i sučeljavanje sa drugim natjecateljima iz cijelog svijeta.

Split Open 2026 prvo je službeno WCA natjecanje u Splitu, ali i dio šireg niza događanja koje Udruga Speedcubing Hrvatska organizira diljem zemlje s ciljem popularizacije ovog hobija među mladima i odraslima.

Prijave se vrše isključivo putem službene stranice natjecanja, na kojoj su dostupni svi detalji o pravilima, rasporedu i disciplinama: 👉 https://www.worldcubeassociation.org/competitions/SplitOpen2026

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0