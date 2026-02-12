Split domaćin prvog službenog natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke

Udruga Speedcubing Hrvatska najavila je održavanje natjecanja Split Open 2026, službenog natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke, koje će se održati 18. i 19. travnja 2026. godine u IV. Osnovnoj školi Skalice u Splitu. Riječ je o prvom natjecanju ovakvog tipa koje se ikada održava u Splitu.

Natjecanje je dio međunarodnog speedcubing kalendara i održava se prema pravilima World Cube Associationa (WCA), svjetske organizacije koja nadzire i regulira natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke i srodnih slagalica.

Online prijave za natjecatelje otvaraju se u subotu, 21. veljače u 20:00 sati, a bit će otvorene do 4. travnja u 20:00 sati. Sudjelovanje je otvoreno svima, bez obzira na dob ili nacionalnost, a broj natjecatelja ograničen je na 60 mjesta.

„Broj mjesta je ograničen, stoga nemojte čekati i registrirajte se što prije kako ne biste propustili priliku sudjelovati na ovom jedinstvenom natjecanju“, poručili su organizatori putem društvenih mreža.

Split Open 2026 prvo je službeno WCA natjecanje u Splitu

Natjecanje će obuhvatiti 12 različitih disciplina, uključujući klasično slaganje 3×3×3 Rubikove kocke, ali i niz drugih izazova koji testiraju brzinu, preciznost i memoriju natjecatelja. Već sada vlada velik interes među speedcuberima iz Hrvatske i okolnih zemalja, što dodatno potvrđuje sve veći značaj Hrvatske na europskoj speedcubing sceni.

Speedcubing je naziv za natjecateljsko brzo slaganje Rubikove kocke i srodnih mehaničkih slagalica, pri čemu se rezultati bilježe u službenom sustavu koje vodi WCA. Iako se Rubikova kocka često doživljava kao igračka, speedcubing je danas razvijena STEM aktivnost i hobi s tisućama natjecanja diljem svijeta.

Natjecatelji u brzom slaganju Rubikove kocke često treniraju po više sati svakoga dana, te su stoga ovakva natjecanja sjajne prilike za demonstracije vještina i sučeljavanje sa drugim natjecateljima iz cijelog svijeta.

Split Open 2026 prvo je službeno WCA natjecanje u Splitu, ali i dio šireg niza događanja koje Udruga Speedcubing Hrvatska organizira diljem zemlje s ciljem popularizacije ovog hobija među mladima i odraslima.

Prijave se vrše isključivo putem službene stranice natjecanja, na kojoj su dostupni svi detalji o pravilima, rasporedu i disciplinama: 👉 https://www.worldcubeassociation.org/competitions/SplitOpen2026