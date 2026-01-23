Split dobiva prvo Dječje sveučilište: Mali znanstvenici ulaze u "pravu" predavaonicu

Nakon uspješnog otvorenja europskog projekta Science Comes to Town ranije ovog tjedna, Split već idućih dana postaje domaćin još jednog znanstvenog događanja – prvog Dječjeg sveučilišta (Children’s University).

Prvo izdanje održat će se u srijedu, 28. siječnja 2026. u 14 sati, u dvorani A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (Ruđera Boškovića 35). Tema predavanja bit će "Ispod površine mora", a prezentirat će je dr. sc. Daria Ezgeta Balić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Besplatno i javno, ali uz obaveznu prijavu

Program je besplatan i otvoren za javnost, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna registracija.

Prijave se zaprimaju do utorka, 27. siječnja, putem e-maila: sctt@gmail.com. Moguće su pojedinačne i grupne prijave, a očekivano trajanje predavanja je 45 minuta.

Europski format koji djeci približava znanost "iz prve ruke"

Dječje sveučilište dio je europskog formata popularizacije znanosti namijenjenog djeci u dobi od 8 do 14 godina, s idejom da znanost dožive u pravom sveučilišnom okruženju. Program će se istovremeno odvijati i u partnerskim gradovima Kielu (Njemačka) i Brestu (Francuska).

Na predavanjima znanstvenici djeci predstavljaju kratke i interaktivne sadržaje o uzbudljivim temama, prilagođene njihovoj dobi i načinu razmišljanja. Cilj je potaknuti znatiželju, kreativnost i entuzijazam za istraživanje, ali i približiti znanost kao nešto dostupno, zanimljivo i zabavno.

Djeca u ulozi moderatora, roditelji prate prijenos uživo

Posebnost koncepta je što djeca nisu samo publika – ona aktivno sudjeluju u događanju, između ostalog i kroz uloge moderatora, pomažu tijekom predavanja i postaju ravnopravni sudionici znanstvenog iskustva.

Za roditelje i pratitelje bit će organiziran prijenos uživo ispred predavaonice, dok je ulaz u dvoranu rezerviran isključivo za djecu, čime se stvara autentičan doživljaj "pravog sveučilišta".

Tijekom 2026. godine u svakom od tri grada – Splitu, Kielu i Brestu – planirano je ukupno šest događanja Dječjeg sveučilišta, u razdobljima siječanj–ožujak te listopad–prosinac.