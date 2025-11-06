Split dobiva prvi Vikend suvremenog plesa: Četiri dana performansa, radionica i umjetničkih susreta

Od 13. do 16. studenog 2025. Split će po prvi put ugostiti Vikend suvremenog plesa, četverodnevni program posvećen suvremenom plesnom stvaralaštvu i eksperimentu, koji okuplja brojne autore i plesne organizacije u zajedničkoj inicijativi za veću vidljivost plesne umjetnosti u gradu.

Festival je rezultat suradnje plesne udruge Tiramola, udruge za suvremeni ples i vizualne umjetnosti Koribant Lab, umjetničke organizacije Naturščik i plesnog studija MOT, a održava se na nekoliko splitskih lokacija: Dom mladih, Beton kino i Gradsko kazalište lutaka.

Program počinje uz Shakespeareove sonete u pokretu

Manifestaciju otvara predstava Il Sonetto koreografkinje Martine Tomić, plesna interpretacija ritma i simetrije Shakespeareovih soneta. Predstava će biti izvedena u Amfiteatru Doma mladih, uz preporučenu donaciju od šest eura.

Radionice, performansi i plesne minijature

U petak 14. studenog publika će u Beton kinu moći sudjelovati u radionici i performansu Project STeReO pod vodstvom Eleonore Serpente, koji istražuju odnos tijela i performativnosti. Sudjelovanje je besplatno uz prijavu putem e-pošte.

Subota donosi premijeru nove predstave Isječci autorica Lucije Zalović i Vane De Pol, u produkciji udruge Tiramola. Istoga dana održat će se i večer plesnih minijatura Split Task, u sklopu Noći kazališta, na sceni Gradskog kazališta lutaka. Mladi autori predstavit će tri kratka rada: Corpus Neruda (Justina Vojaković-Fingler), Ono što ostaje (Andreja Lauš) i El Huracán (Maria Prokhorova).

Završna večer i plesna instalacija “Soft Anatomies”

Zadnji dan festivala, nedjelja 16. studenog, donosi reprizu Isječaka te premijeru instalacijsko-izvedbenog rada “Soft Anatomies” autorice Mie Kevo, u kojem se istražuju memorija pokreta, zvuk i tjelesnost. Nakon završne predstave slijedi završni party u Izlogu Doma mladih, uz glazbu i druženje u organizaciji KLFM radija.

Ples kao zajednički jezik

Program Vikenda suvremenog plesa odvija se uz podršku Multimedijalnog kulturnog centra Split, Gradskog kazališta lutaka, Culture Hub Croatia, Cirkus Kolektiva i KLFM-a, te uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Zaklade Kultura nova.

Organizatori ističu da je cilj ovog novog festivala “povezati zajednicu kroz ples – kao umjetnički, komunikacijski i tjelesni čin”.