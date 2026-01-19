Split dobiva novi restoran i ogromni parking na atraktivnoj poziciji: Ruši se kultni objekt

U Ulici sedam Kaštela na Spinutu ruši se kultni splitski objekt. Prije Drugog svjetskog rata na ovoj se lokaciji nalazio prostor za otkup željeza, Splićanima poznat kao Buk. Stanicu za otkup metala držao je Buk Altaras, prvi u povijesti Splita koji je otkupljivao ono što se tada smatralo „bezvrijednim stvarima“.

Upravo je po njemu nastala poznata splitska uzrečica „ajde u Buka“ ili „to je za Buka“, kojom se željelo reći da netko ili nešto ne vrijedi.

„Imali smo svoj džeparac i nismo pitali roditelje“

– Mladost je tada, odmah poslije oslobođenja, donosila tu metalni otpad koji se dobro znao naplatiti. Od toga smo imali vlastiti džeparac i nismo pitali roditelje jer nam oni jednostavno nisu imali što dati – kaže Splićanin Lovre Rumora za TV Dalmaciju.

Dodaje kako je riječ o važnom dijelu gradske povijesti jer se već tada sustavno prikupljalo sekundarne sirovine, što je bio vrlo isplativ posao.

Nacionalizacija i desetljeća rada pod tvrtkom Otpad

Nakon Drugog svjetskog rata postrojenje Bukova otkupa željeza nacionalizirale su tadašnje vlasti. Ipak, prostor je desetljećima nastavio služiti istoj namjeni, ovaj put pod upravom splitske tvrtke Otpad. Mnogi se Splićani prisjećaju kako je ondje djelovala i trgovina, a prostor je dugo bio živ i funkcionalan.

Privatno vlasništvo, rušenje i nova namjena prostora

– Nakon odlaska Buka ondje su se povremeno pojavljivale razne djelatnosti koje bi neko vrijeme trajale, ali bi se ubrzo ugasile. Bila je tu i trgovina tkaninama, potom i Veleučilište sa svojim učionicama, no u jednom je trenutku sve stalo – napominje Rumora.

Od 2013. godine zgrada površine 566 četvornih metara i dvorište od gotovo 1800 četvornih metara nalaze se u privatnom vlasništvu tvrtke In continuo, koja je odlučila srušiti postojeći objekt. Kako neslužbeno doznajemo, na toj bi lokaciji trebali niknuti veliki parking, fitness-centar i restoran. Prema splitskom GUP-u, prostor se nalazi u zoni sportsko-rekreacijske namjene.