Split dobio monografiju o obrtništvu: “Obrtnici su prošlost, sadašnjost i budućnost”

Promocija knjige Zanatstvo i obrtništvo u Splitu i okolici od antike do 1914. godine, izdane u nakladi Udruženja obrtnika Split, uz podršku Muzeja grada Splita i Arheološkog muzeja u Splitu, održana je u Hrvatskom domu u četvrtak s početkom u 11 sati.

Događaj je održan pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva turizma i sporta te uz podršku Grada Splita.

"Ova knjiga jako je potrebna splitskom, ali i hrvatskom obrtništvu. Prije svega je potrebna gradu Splitu, kroz nju se može iščitati kolika je bila uloga obrtnika, kolika je bila njihova važnost u društvu i gospodarstvu u proteklim vremenima. Obrtništvo i obrtnici su prošlost, sadašnjost i budućnost. Hrvatsko obrtništvo danas raste, na razini godine imamo 12 tisuća novootvorenih obrta, možemo se hvaliti sa 135 tisuća obrtnika", kazao nam je ovom prigodom Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Obrtništvo se, baš kao i druge gospodarske grane, susreće s mnogim izazovima.

"Nedostaje kvalitetne radne snage, zatim je tu problem prenormiranosti poreznih opterećenja, ali moram naglasiti da su obrtnici ljudi koji su samozaposleni, zapošljavaju radnike. Mi nemamo kadrovske službe, nemamo pravne službe, jako je teško kada jako puno vremena radiš, ali i moraš pratiti zakonske izmjene, pravilnike. To je ono što obrtnike opterećuje. Zazivamo i porezna rasterećenja, ali i rasterećenja na plaćama kako bi na taj način i našim zaposlenicima mogli povećati plaće", pojasnio je.

Da je knjiga jako važna, potvrdio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Ova knjiga dokazuje da su zadruge i komore pa čak i bratovštine unutar obrtništva bile prvo ovdje, na području SDŽ. Iznimno je važna i zbog aspekta obrtništva - kako je to nekad izgledalo, kako su se obrtnici nekad udruživali... Ono što moram posebno naglasiti je da je kod nas posljednjih nekoliko godina obrtništvo na izrazito visokoj razini. Moramo reći da kroz obrtništvo SDŽ svake godine dodjeljuje potpore, u 2025. godini čak 430 potpora smo dodijelili obrtništvu, i to svim vrstama obrtništva, osim ugostiteljstva i trgovina mješovite robe. Jako ekspandira to obrtništvo.

Danas se kaže da je lakše do likara nego do keramičara, lakše je do svećenika nego do frizera... To nam pokazuje da neke stvari moramo mijenjati unutar obrazovnog sustava, vodeći računa upravo o tome što na tržištu nedostaje. Nadam se da će i ova monografija potaknuti i obrazovni sustav, ali i nas sve skupa podsjetiti kako je to nekad bilo u sinergiji svih obrtnika na ovim područjima", kaže župan Boban.

"Obrtništvo je bilo nositelj kulturnog, društvenog i političkog okvira grada. U monografiji ima divnih primjera kako se u 13. i 14. stoljeću radili ugovori, kako su se zapošljavali ljudi. Iz te povijesti bi mogli učiti", kazao je zamjenik splitskog gradonačelnika Ivo Bilić.

"Danas u Hrvatskoj imamo 135 tisuća obrtnika, u našoj županiji imamo 30-ak tisuća uposlenih u obrtima, oko 17 tisuća obrta, što je ogromno povećanje. U gradu Splitu se duplirao broj obrtnika od 2017. do danas, ima ih oko 5.300. Polako se vraćamo na neke dobre, tradicijske, stvari. Idemo i ukorak s vremenom jer se otvara sve više obrta vezanih uz IT, zatim zelenih obrta. Obrtnici su jako bitni, zadruge i sva ostala temeljna udruženja", kaže Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

"Ovo je obrađena povijest zanatstva i obrtništva u Splitu od antike do 1914. godine. Tu je samo ono što smo imali u muzejima, a nadam se da će u nekim novim izdanjima ova knjiga biti još preciznija i deblja. Mi zanatlije moramo poznavati vlastitu povijest da bismo znali uživati u njoj. Jednog dana i o nama će pričat kao o osobama koje su voljele svoj grad, koje su stvarale, radile najbolje od sebe. Zanatlije imaju jednu ludost - vi morate biti dovoljno ludi da bi krenuli u biznis, a kad krenete, onda je to ljubav. Vi morate volit svoj posao, ako ga ne volite, ako to radite samo radi para, na kraju to ne završi dobro. Kad neki poslovi prestanu bit zanimljivi, odnosno tržište ih više ne doživljava, ostaju oni rijetki, najbolji, oni koji najviše vole svoj posao. Želim da se ti zanati sačuvaju i želim da se jednoga dana znati koje smo izgubili, a imali smo krasnih zanata - da se mladi ljudi nađu u toj priči, da se odluče školovati i da vratimo nešto što smo izgubili, da ne bude da smo trajno to izgubili, da se probudimo u nekom novom vremenu u kojem će naš grad biti pun zanata, pun nečega zbog čega će dolaziti turisti", kaže Vilim Bujević, predsjednik Udruženja obrtnika Splita.

Bujević kaže da prvo izdanje knjige neće biti u prodaji već će svi oni koji dobiju knjigu imati priliku donirati za splitske beskućnike tako da nadolazeće blagdane provedu na što bolji način.