Split dobio izložbu koja spaja stare vapore, Trst, Dalmaciju i Hajduk: Otvorena je do 13. rujna

U Hrvatskom pomorskom muzeju Split sinoć je otvorena izložba “Iz Trsta za Dalmaciju”, koja kroz razglednice iz zbirke Frane Mikelića donosi priču o povijesti parobrodarske kompanije Austrijski Lloyd, koja je djelovala od 1836. do 1918. godine.

Autori predstavili izložbu

Izložbu autorski potpisuju Ljubomir Radić, Branka Teklić i Gordana Tudor, koji su je ujedno i predstavili publici. O svojoj sakupljačkoj strasti, ali i ljubavi prema vaporima, govorio je vlasnik zbirke Frane Mikelić.

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Posebna poveznica s Hajdukom

Tijekom otvorenja bilo je riječi i o ljubavi prema Hajduku, koji je na izložbi zastupljen jednom zanimljivom zgodom. Na tu se temu nadovezao i Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, koji je prigodnim riječima otvorio izložbu.

Izložba otvorena do 13. rujna

Izložbu prati bogato ilustrirani hrvatsko-engleski katalog, dostupan na recepciji muzeja.

Svi koji su propustili otvorenje izložbu mogu razgledati do 13. rujna u Hrvatskom pomorskom muzeju Split.