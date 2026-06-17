Lidija Bačić objavila navijačku pjesmu, poslušajte je

Uoči prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026., pjevačica Lidija Bačić predstavila je novu domoljubno-navijačku pjesmu pod nazivom "Jedna je zastava".

Pjesma je posvećena hrvatskim navijačima te slavi zajedništvo, domoljublje i ljubav prema hrvatskoj zastavi uoči novog nastupa Vatrenih na najvećoj nogometnoj pozornici.

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Posebnu emociju pjesmi daje suradnja s Dječjim zborom Kikići, čiji se glasovi pridružuju Lidiji Bačić u refrenima, dodatno naglašavajući poruku zajedništva i podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Glazbu i tekst potpisuju Fayo i A. K. Leo, dok je za aranžman zaslužan Toni Ćosić. Pjesmu prati i videospot koji je režirao zagrebački reper i producent Tibor Kreč, poznatiji kao TDKM, uz asistenciju Leonarda Bosnara.

Izlazak nove navijačke pjesme Lidija Bačić najavila je videom u kojem simbolično šije hrvatsku zastavu, a ostaje za vidjeti hoće li "Jedna je zastava" među navijačima steći status jednog od zaštitnih glazbenih obilježja ovog Svjetskog prvenstva.