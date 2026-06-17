Naručujete često s Temua? Loše vijesti od 1. srpnja za kineskog giganta

Kupnja preko platformi poput Temua, Sheina i AliExpressa uskoro bi mogla postati skuplja. Vijeće Europske unije dogovorilo je uvođenje fiksne carine od 3 eura na male pošiljke vrijednosti manje od 150 eura koje ulaze u EU, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera bi se trebala primjenjivati od 1. srpnja 2026. godine.

Riječ je o privremenom rješenju do šire reforme carinskog sustava EU-a, kojom bi se ukinulo sadašnje oslobođenje od carine za pošiljke manje vrijednosti. Europska komisija navodi da nova naplata treba izjednačiti uvjete za europske trgovce, zaštititi potrošače i olakšati nadzor golemog broja paketa koji svakodnevno stižu iz trećih zemalja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što se mijenja za kupce?

Do sada su paketi vrijedni manje od 150 eura u pravilu ulazili u EU bez carine. Nova mjera znači da će se na takve narudžbe primjenjivati 3 eura po artiklu, odnosno prema tarifnoj vrsti robe u pošiljci. Vijeće EU-a navodi da se mjera odnosi na robu prodavača izvan EU-a registriranih u sustavu IOSS za obračun PDV-a, što pokriva oko 93 posto e-commerce tokova prema EU-u.



Prema podacima koje prenose zapadni mediji, u EU je prošle godine ušlo oko 4,6 milijardi malih pošiljki, a 91 posto njih potjecalo je iz Kine. To je više od 12 milijuna paketa dnevno, što je stvorilo velik pritisak na carinske službe i europske trgovce.

EU: Problem su sigurnost, prijevare i nelojalna konkurencija

Bruxelles tvrdi da je problem višeslojan. S jedne strane, europski trgovci upozoravaju da se teško mogu natjecati s platformama koje nude iznimno niske cijene i robu izravno šalju kupcima. S druge strane, carinske i potrošačke službe upozoravaju na sigurnosne rizike, lažno deklariranje robe i proizvode koji ne zadovoljavaju europske standarde.

Le Monde piše da su carinske službe preplavljene količinom pošiljki te da dio robe koja ulazi na tržište ne zadovoljava europska pravila. Prema istom izvoru, reforma ide i korak dalje: platforme bi u budućnosti trebale snositi veću pravnu odgovornost za proizvode koje plasiraju u EU, umjesto da se formalno odgovornost prebacuje na krajnjeg kupca.

Kineski mediji: “Cijenu će platiti europski potrošači”

Kineski državni i prokineski mediji na ovu mjeru gledaju posve drukčije. Global Times piše da je riječ o potezu koji će se preliti na potrošače jer su proizvodi koji dolaze iz Kine uglavnom jeftina roba široke potrošnje. U tekstu se navodi da će dodatni troškovi vjerojatno dovesti do rasta cijena za europske kupce.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova, prema navodima Global Timesa, poručilo je da se nada kako će EU “poštovati predanost otvorenosti” i kineskim kompanijama osigurati “otvoreno, transparentno i nediskriminirajuće” poslovno okruženje.

U drugom komentaru Global Times tvrdi da popularnost Temua, Sheina i AliExpressa u Europi nije samo posljedica niskih cijena, nego i “stvarne potražnje” europskih potrošača, osobito u uvjetima inflacije i rasta troškova života. Kineski medij taj trend opisuje kao dokaz povezanosti kineske proizvodnje i europske potrošnje, a ne kao problem koji treba rješavati carinama.

Moguće su i dodatne naknade

Carina od 3 eura nije jedina mjera o kojoj se govori. Europska komisija odvojeno razmatra i tzv. handling fee, odnosno naknadu za obradu paketa, kojom bi se pokrili rastući troškovi carinskog nadzora. Prema Komisiji, ta je naknada odvojena od carine od 3 eura i još je predmet pregovora.

Za kupce u Hrvatskoj to znači jednostavno: narudžbe s platformi koje su godinama bile sinonim za “sitnice za nekoliko eura” mogle bi postati osjetno manje isplative, osobito kada se naručuje više manjih proizvoda u odvojenim paketima.