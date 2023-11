SPLIT – ALKAR 80-65: Žuti upisali novu pobjedu u FavBet Premijer ligi. Perkušić: Neka svi dođu na Gripe, treba nam sva moguća podrška

Žuti su danas na Gripama u sklopu 8. kola FavBet Premijer lige ugostili Alkara iz Sinja, a bolji su bili Splićani rezultatom 80:65. Prve tri četvrtine otišle su na stranu Splita (26:18, 26:14, 21:12), dok je Alkaru pripala posljednja (7:21).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Shorter 21, 3sk, 6as, 2ukr, a potom Runjić 15, 1sk, 2ukr; Funderburk 10, 7sk, 2blk; Perkušić 8, 3sk, 1as, 1ukr; Perković 8, 1sk, 1as, 1blk; Gnjidić 5, 5sk, 7as, 1ukr; Vuko 5, 5sk, 2as, 2ukr, 2blk; Kalajžić 4, 3sk, 2as; Ljubičić 2, 7sk, 5as, 1blk; Dubravčić 2, 4sk, Tišma i Shelton.

Trener Žutih, Slaven Rimac prokomentirao je susret: „Mislim da smo prvih 25 minuta odigrali koncentrirano. Lopta je išla kako smo se dogovorili, obrana je također dobro išla. Možemo biti zadovoljni utakmiciom, to nam je trebalo nakon zadnjih utakmica i prije Zadra jer su to utakmice na kojima neki igrači dobiju malo više samopouzdanja. Trebamo se skoncentirati na Zadar koji je jako bitna utakmica za nas, moramo odratiti dva dobra treninga, pripremiti se, ući s jako puno energije i vidjeti što možemo napraviti u toj utakmici. Mislim da polako treba uklopiti nove igrače. Može se reći da je Shorter iz utakmice u utakmicu sve bolji i bolji, ulazi u svoj ritam. Što se tiče Sullivana, on je u sportskoj formi, samo se treba priviknuti u igri što se tiče sistema. Ima iskustvo, a u petak očekujemo maksimalno agresivnu i motiviranu ekipu jer nam u petak treba pobjeda.“

„Trebamo vidjeti što ti mladi momci mogu, naporno treniraju, a na ovakvim utakmicama zaslužuju minute. Puno mi je važnije dati im minute, nego gledati neki estetski dio utakmice jer smo svjesni da je to zadnjih 10 minuta to bilo lošije od prvog dijela, međutim, to je tako“, zaključio je Rimac.

Svoje je viđenje utakmice iznio i Ante Perkušić: „Ova je utakmica bila jako bitna kako bismo se vratili u ritam prije Zadra. Mislim da smo timski sve dobro odigrali i uigrali i da bi sve trebalo biti dobro u petak, čekamo priliku i to je to.“

„Na +30 utakmica je više-manje bila gotova, mislili smo na Zadar. Neka svi dođu na Gripe, treba nam sva moguća podrška“, poručio je Perković.

Split će idući susret odigrati 17. studenoga protiv Zadra u sklopu 8. kola AdmiralBet ABA lige.

